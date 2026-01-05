Rodrigo Medeiros
Rodrigo Medeiros
É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade. Escreve quinzenalmente, às segundas

A política das desigualdades não é fruto do acaso no Brasil

Ela é o resultado de escolhas reiteradas ao longo do tempo, que privilegiam rendas financeiras, desorganizam o sistema produtivo e corroem as bases de um projeto nacional de desenvolvimento

Publicado em 05/01/2026 às 03h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.