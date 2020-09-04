Zezé Di Camargo faz tratamento de pele com médica do ES

Aos 58 anos, o cantor Zezé Di Camargo resolver dar um up na pele. Veio ao Estado para procedimentos de rejuvenescimento com a médica capixaba Priscila Passamani, nesta quinta-feira (03), em sua clínica na Enseada do Suá. A dermatologista foi indicada pela filha do cantor, a cantora Wanessa, que durante sua passagem pelo ES, fez tratamento com Priscila. Wanessa é casada com o empresário capixaba Marcus Buaiz.
O cantor fez procedimentos com Ultrafomer, queridinho dos artistas, que dá uma esticadinha na pele, sem cortes. Durante a consulta, o cantor disse que os fãs sempre questionam quais são os tratamentos que ele investe e se pinta o cabelo. "Nunca fiz nada na pele, nem nunca pintei o cabelo. Mas agora estou vendo fios de cabelo branco se espalhando. Não pretendo pintar. Acho interessando o cabelo grisalho", contou. A noiva do cantor, a capixaba Graciele Lacerda, acompanhou os procedimentos. E o cantor promete voltar ao Estado para continuar o tratamento.