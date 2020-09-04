Renata Rasseli

Zezé Di Camargo faz tratamento de pele com médica do ES

Aos 58 anos, o cantor sertanejo passou por procedimentos com Ultraformer com a médica capixaba Priscila Passamani, que foi recomendada pela filha Wanessa

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 12:20

Colunista

Cantor Zezé Di Camargo e a dermatologista capixaba Priscila Passamani Crédito: Mônica Zorzanelli
Aos 58 anos, o cantor Zezé Di Camargo resolver dar um up na pele. Veio ao Estado para procedimentos de rejuvenescimento com a médica capixaba Priscila Passamani, nesta quinta-feira (03), em sua clínica na Enseada do Suá. A dermatologista foi indicada pela filha do cantor, a cantora Wanessa, que durante sua passagem pelo ES, fez tratamento com Priscila. Wanessa é casada com o empresário capixaba Marcus Buaiz. 
O cantor fez procedimentos com Ultrafomer, queridinho dos artistas, que dá uma esticadinha na pele, sem cortes. Durante a consulta, o cantor disse que os fãs sempre questionam quais são os tratamentos que ele investe e se pinta o cabelo. "Nunca fiz nada na pele, nem nunca pintei  o cabelo. Mas agora estou  vendo fios de cabelo branco se espalhando. Não pretendo pintar. Acho interessando o cabelo grisalho", contou. A noiva do cantor, a capixaba Graciele Lacerda,  acompanhou os procedimentos. E o cantor promete voltar ao Estado para continuar o tratamento.
Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Beleza medicina zezé di camargo Wanessa Camargo
