Rita Cadillac vira capixaba Luz del Fuego no Carnaval de Vitória 2020

A dançarina Rita Cadillac em ensaio que fez em Milão, na Itália, clicada pelas lentes do fotógrafo Lucas Ávila. Crédito: Lucas Ávila

Colaboração: Pedro Permuy



Depois de Bruno Chateaubriand confirmar sua vinda ao Sambão do Povo para os desfiles do Carnaval de Vitória 2020, agora é vez de Rita Cadillac anunciar que também vai dar o ar da graça durante a folia capixaba. Aos 65 anos, a ex-chacrete desfilará pela Chega Mais e só vai estar na Ilha especialmente para a festividade. Ela ainda não sabe quando começará a comparecer aos ensaios da agremiação, mas garante que deve responder à lista de chamada na quadra da escola só no ano que vem.

Na passarela do samba, a bonita promete exibir o corpão, já que o visual está premeditado a ser pra lá de sensual. É que Rita será Luz Del Fuego, que também inspirou o enredo da escola de samba para o Carnaval 2020. Para quem não sabe, Luz é a bailarina capixaba que fez fama nas primeiras décadas do século passado pela ousadia e rompimento dos tabus em torno do sexo.

A presidente da Chega Mais, Maria José Gegenghemer, que para os íntimos é a Zezé, confirma tudo o que a coluna descobriu e ainda adianta que Rita deve aparecer logo nas primeiras alas do desfile, cujo enredo foi batizado de "Divina Luz". "Estamos definindo o local que ela sairá. Mas deve ser logo na Comissão de Frente ou nos primeiros destaques de chão ou carros alegóricos", termina.

A FANTASIA DE RITA CADILLAC NO CARNAVAL 2020

"A roupa está em definição, mas farei aqui mesmo (no Rio de Janeiro). Acho que quem vai fazer é Walério Araújo ou então a Michelly X. E é Luz Del Fuego, então a roupa é mínima (risos). Só não tem como ir pelada, mas uma roupa transparente que crie a ilusão de nudez, sim", confidencia à Gazeta.

A coluna, que não dorme no ponto, decidiu dar uma ligadinha para o estilista indicado por Rita como favorito para o feitio do look. No entanto, ele ainda não foi procurado pela dançarina, que recentemente agitou o Espírito Santo ao vir participar do Festival de Cinema de Vitória. Ainda assim, Walério fala que está às ordens para encomendas, que já estão a todo vapor.

A dançarina e ex-chacrete Rita Cadillac e a atriz Vera Fischer: noite de cultura com Festival de Cinema de Vitória e esquenta para o Viradão Vitória 2019 no Centro da Capital capixaba. Crédito: Reprodução/Instagram

Em tempo: o carnavalesco da Chega Mais para 2020 é Wilson Vila-Flor.

VIPS NA PEDRA AZUL

Claudio Sipolatti, Jorge Luiz Nicchio, Durval Silva, Vinicius de Freitas, Anderson da Silva Carvalho, Rodrigo Almeida, Sérgio Matos de Freitas Leite, Rodrigo Martins, Fernando Zardini, Samuel Meira Brasil e Lelo Coimbra confirmaram presenças no 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta, de 25 a 27 deste mês, em Pedra Azul.

RR NA PEDRA AZUL

RR fará a cobertura do encontro via Instagram (@zigzag_ag) e em A GAZETA (agazeta.com.br) em tempo real. Os detalhes dos bastidores, os painéis, debates e a agenda social do encontro estão garantidos na nossa cobertura.

Lançamento do prêmio Marcas de Valor na Rede Gazeta. Marcello Moraes, o publicitário Walter Longo e Café Lindenberg: o engajamento das marcas em pauta. Crédito: Adessandro Reis

ZIG. Eulália e Décio Chieppe recebem a Confraria das Onças neste domingo, dia 20, na Ilha do Frade, para celebrar as aniversariantes do mês, com menu da chef Arlete Nunes.

ZAG. Perla e Rodrigo Gomes recebem para a inauguração do One Spa, no próximo dia 25, em Vila Velha.

Feliz Aniversário! Talita de Pinho, Maya, Bruno de Pinho e o aniversariante Lucca: festa na Ilha do Frade. Crédito: Elani Passos

ZIG. Cida Ramaldes convida para o lançamento da coleção de joias, dia 26, no Barro Vermelho.

ZAG. Conselheiro federal da OAB-ES, Luiz Cláudio Allemand, falou sobre o tema “Direitos econômicos fundamentais - A garantia da democracia”, em congresso na Lituânia.

Encontros de arte contemporânea. Marco Lucchesi, Luiz Antônio Simas, Ronaldo Barbosa e Fernando Pessoa: no Museu Vale. . Crédito: Mônica Zorzanelli

DICA DA VIAGEM | Luxo às margens do Rio Douro, em Portugal

Six Senses Douro Valley . Crédito: Divulgação

Considerado o grande líder da indústria hoteleira mundial no quesito sustentabilidade, a rede Six Senses está comprometida com o tema desde que foi criada, em 1995. São 19 hotéis e 37 spas espalhados por 14 países. Especificamente em Portugal, o Six Senses Douro Valley (foto), às margens do Rio Douro, tem um Fundo de Sustentabilidade destinado a apoiar três projetos nas comunidades locais.

Família. Jacqueline e Sandro Pretti e os filhos Yasmin e Enzo: celebrando o amor! . Crédito: Elani Passos

Fernanda Montenegro Atriz, que acaba de completar 90 anos "Eu herdei essa sorte de não estar gagá."

Queridas de RR. Flávia Dalla e Maria Sanz: em evento no Museu Vale. . Crédito: Mônica Zorzanelli

