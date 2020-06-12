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Renata Rasseli

Palácio Anchieta será palco da live solidária "Vesperata do Amor"

Camerata do Sesi e músicos da Orquestra Sinfônica do ES vão se apresentar neste sábado (13), às 17h, com transmissão ao vivo pela TVE e redes sociais

Públicado em 

12 jun 2020 às 09:55
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Camerata Sesi
Camerata Sesi Crédito: Thiago Guimarães
Você sabe o que é uma vesperata? Trata-se de uma apresentação pública, na qual os músicos se posicionam  em sacadas ou escadarias e se apresentados sob a regência de um maestro. Neste sábado (13), a partir das 17h, a Camerata Sesi/Findes, com a participação de músicos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), vão comandar a live solidária "Vesperata do Amor", no  Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. As doações serão destinadas ao ES Solidário, programa do Governo que está distribuindo cestas básicas e produtos de higiene às famílias em situação de risco devido à pandemia do coronavírus. 
Com direção geral da primeira-dama do Estado Maria Virgínia Casagrande, a live terá a apresentação da produtora de eventos Stella Miranda e do gerente Gerente de Cultura do Sesi-Findes, Marcelo Lages. 
A transmissão ao vivo será feita pelo  Instagram, Youtube ou Facebook da Secult-ES e da Camerata Sesi e pela TVE-ES.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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