Jornalistas da Globo apresentam programa direto de Pedra Azul

Pedra Azul, região Serrana do Espírito Santo, será point para quem for ver ao vivo o "Fim de Expediente", programa da Rádio CBN, no próximo dia 25 de outubro. Para a transmissão direto das Montanhas Capixabas, os jornalistas da Globo Alex Escobar e Andréia Sadi são os convidados confirmados do evento. Os tradicionais âncoras da atração, Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina, também vão bater ponto no local. O encontro faz parte do Encontro de Lideranças da Rede Gazeta, que reúne o alto empresariado e políticos capixabas para discutir oportunidades e desafios para o Estado.

ENCONTRO DE LIDERANÇAS EM TEMPO REAL

Tudo o que for rolar durante o happening será, também, publicado pela coluna via Instagram (@zigzag_ag) e A GAZETA (agazeta.com.br) em tempo real. Os detalhes dos bastidores do evento, que começa no dia 25 e termina no dia 27, com painéis, debates e (muito!) networking, também não ficarão de fora da nossa cobertura.

Coquetel. Julia Chieppe e Ticy Chieppe. Crédito: Monica Zorzanelli

Queridas de RR. Ana Claudia Cardozo e Rose Chieppe. Crédito: Mônica Zorzanelli

DIGITAL EM PRIMEIRO LUGAR

Nessa onda de network inteligente, fica o registro de que é a nossa jornalista e empresária Vera Caser que parte para Lisboa, em Portugal, no próximo dia 31. Lá, participa do Web Summit 2019. Para quem não sabe, o evento não é nada menos que o maior e mais importante do segmento da tecnologia do mundo. O encontro atrai profissionais e empresas de mídia internacionais que participam de debates em torno das transformações da internet e digital.

Agora é que são elas! Brisa Clem, Khalila Cortim e Priscila Passamani. Crédito: Mônica Zorzanelli

ZIG. Arthur Igreja, um dos "A" da plataforma AAA - com Ricardo Amorim, do Manhattan Connection, e Allan Costa - desembarca no Espírito Santo no próximo dia 14 de novembro para apresentar palestra aos associados do Sicoob Centro-Serrano.

ZAG. Neste fim de semana, Vitória foi sede da 28ª Jornada de Anestesiologia do Espírito Santo, em encontro que aconteceu em hotel da Enseada. O médico André Carnevali foi quem recepcionou grandes nomes do ramo, como Ramon Dias, Alexandre Teruya e Erick Freitas Curi.

Para abrir a semana! Mariana Lisboa e Patricia Castro. Crédito: Mônica Zorzanelli

MAQUIADOR CAPIXABA ENTRE OS TOPS DA AMÉRICA LATINA

Wallace Abeldt é o mais novo talento reconhecido do Espírito Santo. Ele, que é maquiador profissional há quatro anos, chamou a atenção de uma maison de cosméticos durante um curso que ministrou fora do País. Depois disso, foi chamado pela mesma marca para receber uma homenagem durante evento de beleza que aconteceu no Paraguai, no último dia 8. "Vim (para Vitória) para estudar. Fiz pré-vestibular, comecei Direito e no meio do caminho tive contato com a maquiagem e não parei desde então. Tranquei a faculdade e foquei na maquiagem. Agora, nesta semana, vou a Turquia e Líbano para ministrar novos workshops", confidencia, em bate-papo exclusivo com a coluna.

WEBSÉRIE PÓS-GLOBO

A atriz capixaba Therla Duarte, que deu vida à Cabo Cindy na série "Sob Pressão", da Globo, é a mais nova integrante do elenco de "Sem Sinal", uma websérie que vai ao ar no dia 20 deste mês. Ela e outras sete personalidades protagonizaram nos capítulos que serão veiculados no canal ViihTube.

Tarde fashion. Ana Claudia Mota e Lilian Rabinovitch. Crédito: Mônica Zorzanelli

ODONTOPEDIATRIA EM CONGRESSO

A presidente da Associação Capixaba de Odontopediatria, Alice Sarcinelli, vai representar o Espírito Santo no 27º Congresso Brasileiro de Odontopediatria, que acontece entre os dias 16 e 19 de outubro, em Maceió, Alagoas. O tema deste ano é: Odontopediatria de Excelência: novos caminhos para a integralidade.

Noite de autógrafos. Andrea e Carlos Eduardo Lacerda . Crédito: Monica Zorzanelli

SAULO SIMONASSI NO NOSSO OUTUBRO ROSA!

Diego Lobato, em parceria com a AFECC, promove evento em prol do Outubro Rosa no próximo dia 19, na Vitória Harley-Davidson, na Ilha. O burburinho reunirá churrasco e shows de Saulo Simonassi e Mustang 66. “O objetivo é realizar um evento para toda a família com boa comida, música de qualidade e a favor de uma causa nobre, colaborando com a conscientização no combate ao câncer de mama”, fala o empresário, à coluna.

OBJETO DO DESEJO | Idôle, o maior lançamento dos últimos tempos da Lancôme

Embalagem de Idôle, nova fragrância da francesa Lancôme. Crédito: Beautybox/Divulgação

Idôle, novo perfume da Lancôme, foi celebrado com série de eventos especiais em Los Angeles, nos Estados Unidos. Crédito: Beautybox/Divulgação

O lançamento de Idôle, nova fragrância da francesa Lancôme, era esperado pelos amantes do mundo da beleza e cosméticos há muito tempo. E não é para menos: o eau de parfum já é considerado o maior lançamento dos últimos sete anos da maison entre as rodas da sociedade. Para celebrar a data, Los Angeles, nos Estados Unidos, serviu de pano de fundo para uma programação especial e gravação da campanha de divulgação do produto. Julia Faria, Francesca Monfrinatti, Giordana Serrano e Rayza Nicácio foram as convidadas da Lancôme e da Beautybox para apresentar o lifestyle dessa nova geração de mulheres que é publico-alvo da empresa na Terra do Tio Sam. No site da Beautybox o perfume parte de R$ 258,90. Na Sephora, as versões começam em R$ 259.

