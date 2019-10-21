Empresária capixaba é convidada para festão de apresentadora da Globo

A apresentadora do "Esporte Espetacular", Bárbara Coelho. Crédito: Globo/João Cotta

A nossa Laís Ferolla já é presença confirmada no casamento de Bárbara Coelho, conterrânea da jovem empresária, que é jornalista da Globo. O festão acontece no próximo fim de semana, com jantar para os mais chegados em um dia separado e cerimônia, no dia seguinte. Mas todo o badalo acontece no Rio de Janeiro. A coluna descobriu ainda que para subir ao altar a apresentadora do "Esporte Espetacular" vai usar peças assinadas pela maison de Laís, que levará os acessórios da noiva direto de Vitória. Bárbara vai selar união com o empresário Felipe Russo.

PARABÉNS PRA VOCÊ, SABRINA!

A promotora de Justiça Sabrina Fajardo celebrou 4.5 em sunset party na área de lazer do seu condomínio no Barro Vermelho, no último sábado (19). Ao lado do marido, Álvaro Duboc e dos filhos Marina e Guilherme, a aniversariante recebeu 150 amigos e familiares com bufê de Giana Tonini e uma decoração inspirada em primavera tropical, com a beleza das flores Bastão do Imperador, assinada por Bruna Medeiros. Sob a batuta de Rodrigo de Paula, a banda Midplay manteve a pista cheia a festa inteira. Confira as fotos na galeria:

Aniversário. Álvaro Duboc, dona Maria José Coelho Machado, Gulherme, a aniversariante Sabrina Fajardo e Marina: tarde de parabéns pra você, no Barro Vermelho. Crédito: Cloves Louzada

Os cliques do aniversário de Sabrina Fajardo





André Hees, Sabrina Fajardo e Renata Rasseli . Cloves Louzada





Christine Moulin, Sabrina Fajardo e Eduardo Moulin . Cloves Louzada





Leo de Castro, Patricia Castro e Sabrina Fajardo . Cloves Louzada





André Perenzim, Sabrina Fajardo e Junia Perenzin . Cloves Louzada





Sabrina Fajardo, Mariana Lisboa e Mariana Buaiz . Cloves Louzada

CONFRARIA DAS ONÇAS CELEBRAM ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

Confraria das Onças: Zainer Silva, Marina Monteiro, Ana Claudia Cardozo, Tricia Navarro, Mariana Perini, as aniversariantes Nazaré Neves e Renata Rasseli, Maria Izabel Braga, Rachel Martins, Eulália Chieppe, Betty Feliz e Beth Dalcolmo: tarde de vinhos e boa mesa, na Ilha do Frade. Crédito: Renata Rasseli

Décio e Eulália Chieppe receberam a Confraria das Onças, no último domingo (20), na Ilha do Frade, para celebrar as confrades e aniversariantes de outubro: Nazaré Neves e esta colunista. O menu foi assinado pela chef Arlete Nunes, que foram harmonizados com vinhos das confrades e da adega de Décio. A confrade Betty Feliz comandou a música no vocal, ao lado do seu Danilo Martins, ao violão. O psiquiatra Paulo Bonates e a nossa editora da Revista.ag, Mariana Perini, também soltaram a voz. A hora do "parabéns pra você" foi marcada pela troca de presentes e a degustação dos bolo by Sylvia Lis e os brigadeiros (famosos) da aniversariante Nazaré Neves. Em 2020, a confraria, uma das mais animadas da Ilha, comemorará 10 anos com uma viagem de enoturismo.

Confraria das Onças celebram aniversariantes de outubro





Beth Dalcolmo e Eulália Chieppe . Mônica Zorzanelli





Confraria das Onças: Zainer Silva, Marina Monteiro, Ana Claudia Cardozo, Tricia Navarro, Mariana Perini, Nazaré Neves, Renata Rasseli, Maria Izabel Braga, Rachel Martins, Eulália Chieppe, Betty Feliz e Beth Dalcolmo . Mônica Zorzanelli





Betty Feliz, Beatriz e Marina Monteiro . Mônica Zorzanelli





A chef Arlete Nunes e a confraria das onças . Mônica Zorzanelli





Gustavo Varella, Rodolfo Feliz, Décio Chieppe e Danilo Martins . Mônica Zorzanelli





Alexandre Vasconcellos, Geraldo Cola, Eduardo Caliman e André Hees . Mônica Zorzanelli





Zainer Silva, Izabel Braga, Mariana Perini e Rachel Martins . Mônica Zorzanelli





Rose, Francine, Marianna e Elvécio Faé . Mônica Zorzanelli





Rose Faé, Nazaré Neves e Renata Rasseli . Mônica Zorzanelli





A lembrancinha da festa: caixinha de brigadeiros gourmet . Mônica Zorzanelli





As aniversariantes Nazaré Neves e Renata Rasseli . Mônica Zorzanelli





Brigadeiros by Nazaré Neves . Mônica Zorzanelli





O bolo assinado pela chef Sylvia Lis . Mônica Zorzanelli

Zig.

Claudia Scarton recebe um seleto grupo para a inauguração do espaço Tânia Bulhões, nesta terça (22), com almoço assinado pela chef Cláudia Moulin.

Zag.

Maira e Bruna Sponfeldner recebem na próxima quinta, dia 24, para lançamento de coleção de alto verão e talk com Bia Paes de Barros.

Teatro. Rachel Pires, Preta Gil e Vivian Santo: na apresentação “Mais Preta que Nunca”. Crédito: Vitor Zorzal

Zig.

Letícia e Tati Modenese e Suzana Suzana Hamasaki lançam nesta terça-feira (22) para lançamento fashion, na Praia do Canto.

Zag.

Correção: Sérgio Palmeira é designer de interiores e não arquiteto, conforme foi publicado na coluna do do último dia 28 de setembro.

Show. Victor de Castro e Alceu Valença: no camarim do Exagerado Show. . Crédito: Almir Vargas

Zig.

Os empresários Arthur Galvão e Lícia Busatto marcam presença no almoço comemorativo da Junior Achievement (JAES) nesta terça-feira, dia 22, no restaurante Outback, em Vitória. O encontro marca a celebração de 18 anos de atuação da entidade no Espírito Santo.

Zag.

Nesta quinta-feira (24), Leticia Gama inaugura seu novo espaço na Praia da Costa. A nail artist, referência em extensões, prepara neste mesmo dia uma recepção especial para clientes e amigos.

Almoço: Juninho e Daise Teixeira: convidados da Confraria das Onças, no último domingo (20), na Ilha do Frade. . Crédito: Mônica Zorzanelli

INCENTIVO AO VOLUNTARIADO

De acordo com dados publicados recentemente pelo IBGE, 7,2 milhões de pessoas praticaram o voluntariado em 2018. Embora os números sejam animadores, uma grande cervejaria quer impulsionar ainda mais a atividade e acaba de lançar nacionalmente a primeira campanha do programa VOA, que faz mentoria em gestão para ONGs de todo o país. Com o mote “Transformar a indignação em ação”, o filme exibido até novembro em TV aberta é um convite para que as pessoas se tornem voluntárias, apoiem organizações e defendam as causas que se identifiquem. A iniciativa também acontece nas redes sociais. Para encontrar uma vaga e se aplicar, acesse o site do programa.

Feliz aniversário. Maria Beatriz, Maria Neuza, o aniversariante José Antonio Martinez e Ana Paula: 80 anos de festa. . Crédito: Monica Zorzanelli

LARANJA MECÂNICA EM VIX

A seleção holandesa sub-17 já está em solo capixaba. Jogadores e comissão técnica chegaram a Vitória na noite de segunda-feira (21), para se preparar para os primeiros jogos do Mundial sub-17, que será realizado no Brasil, de 26 de outubro a 17 de novembro. A Laranja Mecânica, como ficou conhecida a seleção holandesa de futebol, fará sua estreia na competição contra o Japão, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, dia 27 de outubro. Quem for ao estádio nos dias dos jogos da Laranja Mecânica, poderá participar ainda de uma promoção especial: serão disponibilizadas 500 camisas, no domingo (27) e mais 500 na quarta-feira (30), com as cores da seleção holandesa para os torcedores que tiverem ingressos. Um concurso, que avaliará a fotografia mais criativa com a camisa, será aberto e terá como prêmio uma passagem de ida e volta para Amsterdã, na Holanda.

COLABORAÇÃO: Pedro Permuy

