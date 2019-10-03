Colaboração: Pedro Permuy

A nossa Mariana Coelho vai subir nesta quinta (3) ao palco do Rock in Rio, na Cidade Maravilhosa, para soltar a voz ao lado de Gustavo Mota. Lá, a capixaba ex-The Voice Brasil canta - além de outros hits - sua "Tranquila", música autoral que lançou em 2018 e já tem mais de 2,2 milhões de plays no Spotify. Na próxima sexta-feira, dia 11, a bonita volta ao Espírito Santo direto para os holofotes do Spirito Jazz, casa noturna da Praia do Canto, em Vitória, para um show com sucessos de Amy Winehouse e outras canções que já fazem parte do repertório da jovem.

CANTOR SILVA E ANDRÉ PRANDO NO ROCK IN RIO

E ela não é a única capixaba que vai dar o ar da graça na Cidade do Rock. Neste ano, o cantor Silva e André Prando também vão expor a figura - e seus sons - pelos ares cariocas. Ambas apresentações acontecem no dia 6 de outubro.

Silva vai protagonizar no evento ao lado de Lulu Santos, no Palco Sunset. A promessa é de compor um set de grandes hits dos dois. No Instagram, o marido de Clebson Teixeira (Lulu) até brincou com um possível nome pra a dupla: "Lulucio".

Já Prando vai brilhar no Palco Supernova. O músico será o penúltimo a se apresentar, a princípio, de acordo com a programação oficial publicada no site do festival. "A proposta do palco é apresentar artistas relativamente novos e em ascensão. Acho que representa muito a cena indie atual. Fiquei muito honrado com o convite", disse ele, em entrevista à Gazeta no mês passado.

