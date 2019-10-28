Barbie Humana pode vir ao Espírito Santo: "Vontade de conhecer"

A argentina Marcela Iglesias, conhecida mundialmente como a Barbie Humana Crédito: Adan Rosas

Colaboração: Pedro Permuy

Marcela Iglesias é natural da Argentina, mas há cerca de 20 anos vive em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Lá, conheceu a nossa Sheyla Hershey, capixaba que fez fama ao ser recordista mundial do Guiness Book por ter os maiores seios do mundo, e desde então nutriu uma vontade de conhecer o Espírito Santo. "Gostaria muito de conhecer. Só não conheço por falta de oportunidade mesmo", fala, em entrevista à A GAZETA. A bonita, que nega que já tenha feito plásticas, procurou a coluna para bater um papo sobre a carreira, quando também abriu o jogo sobre tudo o que já fez para ficar parecida com a boneca mais famosa do globo: "Botox, fios de PDO e de tensão, preenchimentos com ácido hialurônico e facetas nos dentes". A saga da loira no universo da beleza começou quando a mãe dela, quando criança, se negou a comprar uma boneca. "Aí começou a obsessão pela Barbie. Na adolescência comecei a usar roupas mais provocantes e com acessórios chamativos. Sempre gostei desse estilo", continua.

BARBIE HUMANA E CAPIXABA SHEYLA HERSHEY: AS AMIGAS À LA AMERICANE!

"Eu já sigo a história de Sheyla há muito tempo e sempre ouvi falar dela. Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente e fiquei encantada com a personalidade vibrante dela, com o quanto ela é positiva. Sou muito grata pela companhia dela e temos alguns planos juntas", confidenciou. A coluna, que não é boba nem nada, já ligou os pontos: Sheyla participa de um reality show, lá nos Estados Unidos, em que no fim das gravações vai abrir mão de suas próteses gigantescas para colocar silicones salinos mais discretos. Será que a Barbie Humana vai entrar na onda de participar do programa? Cenas dos próximos capítulos...

Os fashions. A empresária Viviane Fernandes e o consultor de moda Lucas Hit: noite de bate-papo em torno da moda, em shopping de Vitória Crédito: Márcio Guimarães/All Live

TUNICO DA VILA LANÇA MÚSICAS COM MAESTRO DO SAMBA EM VITÓRIA

Conhecido por ser um dos maiores produtores de samba da atualidade, o maestro Rildo Hora virá a Vitória - pela primeira vez no Espírito Santo - no próximo dia 6 de novembro. Isso porque o músico vai trabalhar nos arranjos das cinco novas músicas que Tunico da Vila vai lançar pela Sony Music. A gravação acontecerá em estúdio de Jardim da Penha e os novos hits vão ter elementos eruditos na mescla com os tambores presentes nas composições. Só para se ter uma ideia, Rildo atualmente assina o arranjo da música de abertura de "Bom Sucesso", novela da Globo.

Show do bem! Cláudio Rezende, Eduarda Buaiz, Tânia Buaiz, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz: noite de festa em prol da Apae, em cerimonial de Jardim Camburi Crédito: Mônica Zorzanelli

FALANDO DE WANESSA CAMARGO NA FESTA DA APAE...

Zezé Di Camargo foi madrinha do evento. A presidente da Apae Vitória, Maísa Dadalto, e o diretor da instituição, Felipe Pimentel, receberam os convidados com cerimonial organizado por Stella Miranda e com direito a animação ao vivo de Heyd Tex. Na noite, a artista cantou seus últimos singles lançados, como "Vou Lembrar", em que fala de experiências pessoais sob o ritmo do pop. E, se não bastasse, a bonita ainda conversou com o jornalista A GAZETA em bate-papo que vai ao ar nos próximos dias. Coisa boa vem aí! ... A cantora foi a grande atração da noite da última quinta, dia 24, durante o baile "Inclusão Gera Transformação" da Apae Vitória, em cerimonial de Jardim Camburi. A festa reuniu 500 pessoas - 100 a mais que a previsão inicial de venda de convites - e a filha defoi madrinha do evento. A presidente da Apae Vitória,, e o diretor da instituição,, receberam os convidados com cerimonial organizado pore com direito a animação ao vivo de. Na noite, a artista cantou seus últimos singles lançados, como "Vou Lembrar", em que fala de experiências pessoais sob o ritmo do pop. E, se não bastasse, a bonita ainda conversou com o jornalista Pedro Permuy , da turma do Entretenimento deem bate-papo que vai ao ar nos próximos dias. Coisa boa vem aí!

BAILE DA APAE 2019: FOTOS DA FESTA COM WANESSA CAMARGO EM VITÓRIA

O Baile da Apae Vitória 2019, no Le Buffet Master, em Jardim Camburi

ZIG. O consultor de moda Lucas Hit já mandou avisar: dia 25 de janeiro de 2020 já reservou a data para comemoração de seus 35 anos com festão para os mais chegados em Cachoeiro.

ZAG. A próxima quarta, dia 30, será de lançamento de nova coleção especial de moda praia na loja comandada por Dora Daher, na Praia do Canto. O burburinho começa às 16h.

Queridos de RR. A empresária e dentista Andressa Hirle e o seu Josildo Amorim Crédito: Mônica Zorzanelli

JANTAR DO BEM NA ILHA DO BOI

A empresária da gastronomia Flavia Gama é uma das experts da cozinha convidadas por Roberta Drummond para o seu Jantar e Harmonização de Vinhos com Chefs realizado em parceria com o Instituto Ponte que acontece no próximo dia 1º de novembro, na Casa Cor ES, na Ilha do Boi. Juarez Campos, Julio Lemos, Assis Teixeira, Samia Sassine e Juberly Martins são outros dos nomes que compõem o time do meeting. Toda a renda será revertida para o projeto social que é liderado por Bartira Almeida.

Bate-papo da Medicina. Os médicos Leonardo Lessa, Carlos Magno Pretti, Lincoln Lopes e Sérgio Ottoni: dia de abertura do 59º Congresso Médico Estadual da Associação Médica do Espírito Santo Crédito: Daniela Ramos

ZIG. Clademir Argenta, do Rio Grande do Sul, o sushi chef Danilo Faria e o anfitrião Leandro Velcir recebem para jantar japonês exclusivo para arquitetos e decoradores em loja especializada em planejados e estofados de Santa Lúcia.

ZAG. Hoje é dia de Maria Luiza Ferraço Gobbi e Cleusa Menezes. Parabéns pra vocês!

Agora é que são elas! Sylviene Guaitolini e Fabiola Moraes: festa do bem em cerimonial de Jardim Camburi Crédito: Mônica Zorzanelli

ORQUESTRA DE VIENA EM VITÓRIA: CELEBRANDO O INSTITUTO JOÃO XXIII

Nesta terça, dia 29, é o Sesc Glória, no Centro de Vitória, que será palco para o grupo Vienna Strings, que virá à Capital capixaba direto da Áustria - e por uma ótima causa. A orquestra fará o show no Estado para celebrar os 20 anos do Instituto João XXIII e o meeting deve reunir cerca de 500 espectadores. O repertório, à base de músicas clássicas, durará aproximadamente uma hora. Em tempo: o evento é uma parceria do Centro Cultural Sesc Glória, Embaixada da Áustria no Brasil e Instituto João XXIII, além de ter apoio da Rede Gazeta.

OBJETO DO DESEJO | Perfume Bad Boy, a eau de toilette da Carolina Herrera mais esperada pelos homens

O perfume Bad Boy, nova eau de toilette da Carolina Herrera Crédito: Sephora/Reprodução