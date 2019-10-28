Barbie Humana pode vir ao Espírito Santo: "Vontade de conhecer"

Colaboração: Pedro Permuy
Marcela Iglesias é natural da Argentina, mas há cerca de 20 anos vive em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Lá, conheceu a nossa Sheyla Hershey, capixaba que fez fama ao ser recordista mundial do Guiness Book por ter os maiores seios do mundo, e desde então nutriu uma vontade de conhecer o Espírito Santo. "Gostaria muito de conhecer. Só não conheço por falta de oportunidade mesmo", fala, em entrevista à A GAZETA. A bonita, que nega que já tenha feito plásticas, procurou a coluna para bater um papo sobre a carreira, quando também abriu o jogo sobre tudo o que já fez para ficar parecida com a boneca mais famosa do globo: "Botox, fios de PDO e de tensão, preenchimentos com ácido hialurônico e facetas nos dentes". A saga da loira no universo da beleza começou quando a mãe dela, quando criança, se negou a comprar uma boneca. "Aí começou a obsessão pela Barbie. Na adolescência comecei a usar roupas mais provocantes e com acessórios chamativos. Sempre gostei desse estilo", continua.
BARBIE HUMANA E CAPIXABA SHEYLA HERSHEY: AS AMIGAS À LA AMERICANE!
"Eu já sigo a história de Sheyla há muito tempo e sempre ouvi falar dela. Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente e fiquei encantada com a personalidade vibrante dela, com o quanto ela é positiva. Sou muito grata pela companhia dela e temos alguns planos juntas", confidenciou. A coluna, que não é boba nem nada, já ligou os pontos: Sheyla participa de um reality show, lá nos Estados Unidos, em que no fim das gravações vai abrir mão de suas próteses gigantescas para colocar silicones salinos mais discretos. Será que a Barbie Humana vai entrar na onda de participar do programa? Cenas dos próximos capítulos...
TUNICO DA VILA LANÇA MÚSICAS COM MAESTRO DO SAMBA EM VITÓRIA
Conhecido por ser um dos maiores produtores de samba da atualidade, o maestro Rildo Hora virá a Vitória - pela primeira vez no Espírito Santo - no próximo dia 6 de novembro. Isso porque o músico vai trabalhar nos arranjos das cinco novas músicas que Tunico da Vila vai lançar pela Sony Music. A gravação acontecerá em estúdio de Jardim da Penha e os novos hits vão ter elementos eruditos na mescla com os tambores presentes nas composições. Só para se ter uma ideia, Rildo atualmente assina o arranjo da música de abertura de "Bom Sucesso", novela da Globo.
FALANDO DE WANESSA CAMARGO NA FESTA DA APAE...
... A cantora foi a grande atração da noite da última quinta, dia 24, durante o baile "Inclusão Gera Transformação" da Apae Vitória, em cerimonial de Jardim Camburi. A festa reuniu 500 pessoas - 100 a mais que a previsão inicial de venda de convites - e a filha de Zezé Di Camargo foi madrinha do evento. A presidente da Apae Vitória, Maísa Dadalto, e o diretor da instituição, Felipe Pimentel, receberam os convidados com cerimonial organizado por Stella Miranda e com direito a animação ao vivo de Heyd Tex. Na noite, a artista cantou seus últimos singles lançados, como "Vou Lembrar", em que fala de experiências pessoais sob o ritmo do pop. E, se não bastasse, a bonita ainda conversou com o jornalista Pedro Permuy, da turma do Entretenimento de A GAZETA em bate-papo que vai ao ar nos próximos dias. Coisa boa vem aí!
BAILE DA APAE 2019: FOTOS DA FESTA COM WANESSA CAMARGO EM VITÓRIA
O Baile da Apae Vitória 2019, no Le Buffet Master, em Jardim Camburi
ZIG. O consultor de moda Lucas Hit já mandou avisar: dia 25 de janeiro de 2020 já reservou a data para comemoração de seus 35 anos com festão para os mais chegados em Cachoeiro.
ZAG. A próxima quarta, dia 30, será de lançamento de nova coleção especial de moda praia na loja comandada por Dora Daher, na Praia do Canto. O burburinho começa às 16h.
JANTAR DO BEM NA ILHA DO BOI
A empresária da gastronomia Flavia Gama é uma das experts da cozinha convidadas por Roberta Drummond para o seu Jantar e Harmonização de Vinhos com Chefs realizado em parceria com o Instituto Ponte que acontece no próximo dia 1º de novembro, na Casa Cor ES, na Ilha do Boi. Juarez Campos, Julio Lemos, Assis Teixeira, Samia Sassine e Juberly Martins são outros dos nomes que compõem o time do meeting. Toda a renda será revertida para o projeto social que é liderado por Bartira Almeida.
ZIG. Clademir Argenta, do Rio Grande do Sul, o sushi chef Danilo Faria e o anfitrião Leandro Velcir recebem para jantar japonês exclusivo para arquitetos e decoradores em loja especializada em planejados e estofados de Santa Lúcia.
ZAG. Hoje é dia de Maria Luiza Ferraço Gobbi e Cleusa Menezes. Parabéns pra vocês!
ORQUESTRA DE VIENA EM VITÓRIA: CELEBRANDO O INSTITUTO JOÃO XXIII
Nesta terça, dia 29, é o Sesc Glória, no Centro de Vitória, que será palco para o grupo Vienna Strings, que virá à Capital capixaba direto da Áustria - e por uma ótima causa. A orquestra fará o show no Estado para celebrar os 20 anos do Instituto João XXIII e o meeting deve reunir cerca de 500 espectadores. O repertório, à base de músicas clássicas, durará aproximadamente uma hora. Em tempo: o evento é uma parceria do Centro Cultural Sesc Glória, Embaixada da Áustria no Brasil e Instituto João XXIII, além de ter apoio da Rede Gazeta.
OBJETO DO DESEJO | Perfume Bad Boy, a eau de toilette da Carolina Herrera mais esperada pelos homens
Este blockbuster masculino é uma eau de toilette oriental aromático na qual os extremos são atraídos: sálvia, bergamota verde e pimenta branca fundem-se no lado sensual e escuro das sementes de tonka, cacau e âmbar. O aroma sedutor de Bad Boy é coletado em um frasco extremamente distinto, na forma de um raio — símbolo de heroísmo e força em várias culturas, como grega, nórdica ou indiana — esta peça única se torna um verdadeiro objeto de desejo. "Para descobrir suas nuances secretas, esses acordes foram adicionados torrados. Também são uma homenagem à eau de parfum Good Girl, que também inclui fava tonka e cacau torrados", diz a própria Carolina Herrera ao definir a nova fragrância. Na Beautybox, o frasco de 100ml sai por R$ 499, mesmo preço em que está à venda na Sephora - esta segunda também tem a versão de 50ml, por R$ 399.