Desafio do ES é formar estudantes que tenham a oportunidade de ficar e trabalhar aqui

Sempre me orgulhei de ser filho de uma professora. Esse privilégio me incutiu desde cedo um respeito enorme pelo trabalho dos educadores e uma crença de que a educação é a base de um país mais próspero. Ter uma mãe professora me ensinou também que a educação não é apenas a dedicação do aluno, que é fundamental.

Mas geralmente um aluno interessado surge de uma família que o incentiva, de professores comprometidos com a transmissão do conhecimento, de um ambiente saudável e de uma escola bem equipada. Quando um aluno tira nota 10, não é só ele que merece aplauso. É uma conquista de todos os que o apoiam.

O índice é calculado a partir da taxa de aprovação das escolas e as médias de desempenho dos alunos em uma avaliação de Matemática e Português. Os resultados do Ideb 2023 demonstram uma melhora do Espírito Santo em quase todos os indicadores e etapas avaliadas.

No Ideb deste ano os alunos do Espírito Santo alcançaram 6,3 pontos nos anos iniciais do Fundamental (1º ao 5º ano), atingindo a meta estabelecida para o primeiro ciclo. O estado está na 5ª posição com a melhor aprendizagem do país nesta etapa. Em 2021, a média capixaba era de 6 pontos e o estado estava na 7ª colocação.

No Ensino Médio, considerando os resultados de todas as redes de ensino regular, públicas e privadas, a nota dos capixabas é 4,8, a segunda na colocação geral, atrás do Paraná. Mas, quando se somam as escolas de ensino regular com aquelas integradas ao ensino profissionalizante, o Espírito Santo tem a melhor nota do Brasil (4,8), empatando com Goiás.

O bom resultado do Ensino Médio do Espírito Santo foi impactado também pelas escolas de ensino integral. Hoje 27% das escolas do nosso estado são integrais.

São avanços que devemos celebrar, assim como sabemos que há espaço para melhorar.

Em breve, nossa economia terá de depender menos das receitas do petróleo. Precisaremos de trabalhadores e empreendedores capacitados a fazer prosperar negócios embasados em sustentabilidade e tecnologia de ponta. E, para atingirmos esse objetivo, é urgente aumentar o número de escolas integrais e profissionalizantes.

Poderíamos, desde já, colocar uma meta de que, em poucos anos, todos os alunos do Ensino Médio tenham ensino integral e acesso ao ensino profissionalizante.

Professor em sala de aula Crédito: Taylor Wilcox/Unsplash

Como já é uma marca nossa, o Espírito Santo foi considerado o estado de maior solidez fiscal , afinal há 12 anos temos a melhor nota do ranking da Secretaria do Tesouro Nacional. A pesquisa do CLP mostrou que o estado avançou ainda nos critérios Eficiência da Máquina Pública e o de Potencial de Mercado.