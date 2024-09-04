Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Educação

Desafio do ES é formar estudantes que tenham a oportunidade de ficar e trabalhar aqui

Chamo a atenção para os números do Ideb e do Ranking de Competitividade porque eles fazem parte da construção do futuro capixaba

Públicado em 

04 set 2024 às 02:00
Rafael Furlanetti

Colunista

Rafael Furlanetti

Sempre me orgulhei de ser filho de uma professora. Esse privilégio me incutiu desde cedo um respeito enorme pelo trabalho dos educadores e uma crença de que a educação é a base de um país mais próspero. Ter uma mãe professora me ensinou também que a educação não é apenas a dedicação do aluno, que é fundamental.
Mas geralmente um aluno interessado surge de uma família que o incentiva, de professores comprometidos com a transmissão do conhecimento, de um ambiente saudável e de uma escola bem equipada. Quando um aluno tira nota 10, não é só ele que merece aplauso. É uma conquista de todos os que o apoiam.
Por acreditar que a educação é um processo coletivo,considero que todos os capixabas podem comemorar o resultado do novo Ideb, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede a qualidade da educação no Brasil. Ele é produzido a cada biênio para os anos iniciais (5º ano) e finais (9º ano) do Ensino Fundamental e para a3ª série do Ensino Médio.

Veja Também

A segurança de que todos precisamos

A oportunidade capixaba em um mundo digital

A foto é boa, mas o filme requer atenção

O índice é calculado a partir da taxa de aprovação das escolas e as médias de desempenho dos alunos em uma avaliação de Matemática e Português. Os resultados do Ideb 2023 demonstram uma melhora do Espírito Santo em quase todos os indicadores e etapas avaliadas.
No Ideb deste ano os alunos do Espírito Santo alcançaram 6,3 pontos nos anos iniciais do Fundamental (1º ao 5º ano), atingindo a meta estabelecida para o primeiro ciclo. O estado está na 5ª posição com a melhor aprendizagem do país nesta etapa. Em 2021, a média capixaba era de 6 pontos e o estado estava na 7ª colocação.
No Ensino Médio, considerando os resultados de todas as redes de ensino regular, públicas e privadas, a nota dos capixabas é 4,8, a segunda na colocação geral, atrás do Paraná. Mas, quando se somam as escolas de ensino regular com aquelas integradas ao ensino profissionalizante, o Espírito Santo tem a melhor nota do Brasil (4,8), empatando com Goiás.
O bom resultado do Ensino Médio do Espírito Santo foi impactado também pelas escolas de ensino integral. Hoje 27% das escolas do nosso estado são integrais.
São avanços que devemos celebrar, assim como sabemos que há espaço para melhorar.
Em breve, nossa economia terá de depender menos das receitas do petróleo. Precisaremos de trabalhadores e empreendedores capacitados a fazer prosperar negócios embasados em sustentabilidade e tecnologia de ponta. E, para atingirmos esse objetivo, é urgente aumentar o número de escolas integrais e profissionalizantes.
Poderíamos, desde já, colocar uma meta de que, em poucos anos, todos os alunos do Ensino Médio tenham ensino integral e acesso ao ensino profissionalizante.
Professor em sala de aula
Professor em sala de aula Crédito: Taylor Wilcox/Unsplash
Ressalto, por fim, um outro indicador. O Espírito Santo subiu da 10ª para a 6ª posição no Ranking de Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP). Fomos o estado que mais ganhou posições entre os mais bem colocados no ranking geral em relação ao ano passado e somos já o segundo estado mais competitivo da região Sudeste, à frente de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Como já é uma marca nossa, o Espírito Santo foi considerado o estado de maior solidez fiscal, afinal há 12 anos temos a melhor nota do ranking da Secretaria do Tesouro Nacional. A pesquisa do CLP mostrou que o estado avançou ainda nos critérios Eficiência da Máquina Pública e o de Potencial de Mercado.
Chamo a atenção para os números do Ideb e no Ranking de Competitividade porque eles fazem parte da construção do futuro capixaba. Precisamos formar estudantes que tenham a oportunidade de ficar e trabalhar no estado. Precisamos de educação de qualidade e um ambiente de negócios pró-livre iniciativa, para deixarmos de ser um exportador de talentos e trazermos de volta capixabas do Brasil inteiro para investir, gerar riqueza e prosperar no nosso estado.

Rafael Furlanetti

Capixaba de São Gabriel da Palha, é sócio e diretor de Relações Institucionais da XP e presidente da Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias). Escreve quinzenalmente neste espaço sobre empreendedorismo, inovação e negócios ao público do Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Educação Mercado de trabalho Empregos Ideb
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício
Imagem de destaque
Entenda como comer mais frutas e vegetais pode melhorar a qualidade do sono
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados