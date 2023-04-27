"Tudo Pela Noiva" briga pelo posto de pior filme da Netflix

É curioso como a atual produção cinematográfica comercial da Polônia esbarra sempre nos mesmos erros. Filmes como “Amor ao Quadrado” ou “Amor em Tempos de Polarização”, recentemente lançados pela Netflix, tentam muito, como se os realizadores fossem obrigados a inserir vários arcos possíveis nos filmes, mesmo que isso custe tempo de desenvolvimento de seus personagens e da trama principal. O resultado são filmes vazios e protocolares nos quais aparentemente acontece muita coisa, mas em que, de fato, pouco acontece. É exatamente isso que acontece também em “Tudo Pela Noiva”, também da Netflix.
Dirigido por Tomasz Konecki, “Tudo Pela Noiva” busca a estrutura clássica do “boy meets girl”, aqueles filmes em que um homem conhece uma mulher e tudo se desenvolve a partir daí, para criar uma narrativa confortável. Logo conhecemos Tomek (Mateusz Kosciukiewicz), o protagonista, um executivo rico às vésperas de uma promoção - ele quer ir para a Califórnia, aproveitar o sol e as mulheres, e repudia a ideia da fria Nova York. Pouco antes de uma reunião importante, ele vê Ola (Zofia Domalik) na rua e fica encantado; como pessoa repugnante que é, acha ótima a ideia de persegui-la pelas ruas e encurralá-la dentro de um ônibus.
O flerte não deu certo (quem diria…) e Tomek é demitido por ter perdido a reunião sem dar explicações. Por algum motivo que nunca é explicado, ele parece não ter um centavo no bolso após a demissão, mesmo que ocupasse um cargo importante. Por isso, ele acaba indo morar com o irmão, Janek (Rafal Zawierucha), um homem inseguro alérgico a flores, mas apaixonado por uma florista (Agnieszka Wiedlocha). Em uma conversa com um antigo amigo em busca de algum bico, Tomek consegue a ingrata missão de filmar os bastidores do casamento do filho de um importante político de extrema-direita. A noiva, claro, é Ola, a mulher que Tomek importunou no ônibus.
“Tudo Pela Noiva” tem problemas desde seu início. Tomek é um homem tóxico, insensível, assediador e acostumado a ter tudo o que quer. Quando encontra Ola na preparação para o casamento, ele não se importa com o fato de ela estar prestes a subir ao altar, pelo contrário. É interessante como o texto parece ter plena ciência de ter um protagonista desagradável e, por isso, dá também um arco próprio para Janek e Klara, a florista; nada muito profundo, é verdade, mas pelo menos é algo com que o espectador possa simpatizar mais.
Como Tomek e Ola obviamente são o casal principal da trama, o filme busca arcos paralelos para justificar a união dos dois, e é também quando se perde em suas muitas intenções. Há uma trama política envolvendo o pai do noivo, há piadas com a mãe do noivo, uma ex-estrela de filmes sensuais, dando em cima de Tomek e há ainda mais uma reviravolta, ensaiada desde o início do segundo ato, que faz pouco ou nenhum sentido.
O excesso de arcos e tramas paralelas escancara o fato de Tomasz Konecki e os roteiristas Andrzej Golda e Martyna Skibinska não saberem desenvolver personagens e relacionamentos. Assim, repetem piadas (o que funciona bem no caso dos policiais) e criam situações que pouco adicionam a “Tudo Pela Noiva”.
“Tudo Pela Noiva” é uma comédia romântica rasa, pouco interessante e com um protagonista muito ruim. Tomek é tão insuportável que é difícil crer que Ola (ou qualquer outra pessoa) se apaixone por ele tão rápido. Em sua ânsia por lançar conteúdos globais para todos, a Netflix já disponibilizou muita coisa ruim, mas “Tudo Pela Noiva” com certeza está na briga pelo pódio dos piores.