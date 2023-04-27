"Tudo Pela Noiva" briga pelo posto de pior filme da Netflix

Filme polonês "Tudo Pela Noiva", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

É curioso como a atual produção cinematográfica comercial da Polônia esbarra sempre nos mesmos erros. Filmes como “Amor ao Quadrado” ou “Amor em Tempos de Polarização” , recentemente lançados pela Netflix, tentam muito, como se os realizadores fossem obrigados a inserir vários arcos possíveis nos filmes, mesmo que isso custe tempo de desenvolvimento de seus personagens e da trama principal. O resultado são filmes vazios e protocolares nos quais aparentemente acontece muita coisa, mas em que, de fato, pouco acontece. É exatamente isso que acontece também em “Tudo Pela Noiva”, também da Netflix.

Dirigido por Tomasz Konecki, “Tudo Pela Noiva” busca a estrutura clássica do “boy meets girl”, aqueles filmes em que um homem conhece uma mulher e tudo se desenvolve a partir daí, para criar uma narrativa confortável. Logo conhecemos Tomek (Mateusz Kosciukiewicz), o protagonista, um executivo rico às vésperas de uma promoção - ele quer ir para a Califórnia, aproveitar o sol e as mulheres, e repudia a ideia da fria Nova York. Pouco antes de uma reunião importante, ele vê Ola (Zofia Domalik) na rua e fica encantado; como pessoa repugnante que é, acha ótima a ideia de persegui-la pelas ruas e encurralá-la dentro de um ônibus.

O flerte não deu certo (quem diria…) e Tomek é demitido por ter perdido a reunião sem dar explicações. Por algum motivo que nunca é explicado, ele parece não ter um centavo no bolso após a demissão, mesmo que ocupasse um cargo importante. Por isso, ele acaba indo morar com o irmão, Janek (Rafal Zawierucha), um homem inseguro alérgico a flores, mas apaixonado por uma florista (Agnieszka Wiedlocha). Em uma conversa com um antigo amigo em busca de algum bico, Tomek consegue a ingrata missão de filmar os bastidores do casamento do filho de um importante político de extrema-direita. A noiva, claro, é Ola, a mulher que Tomek importunou no ônibus.

“Tudo Pela Noiva” tem problemas desde seu início. Tomek é um homem tóxico, insensível, assediador e acostumado a ter tudo o que quer. Quando encontra Ola na preparação para o casamento, ele não se importa com o fato de ela estar prestes a subir ao altar, pelo contrário. É interessante como o texto parece ter plena ciência de ter um protagonista desagradável e, por isso, dá também um arco próprio para Janek e Klara, a florista; nada muito profundo, é verdade, mas pelo menos é algo com que o espectador possa simpatizar mais.

Filme polonês "Tudo Pela Noiva", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Como Tomek e Ola obviamente são o casal principal da trama, o filme busca arcos paralelos para justificar a união dos dois, e é também quando se perde em suas muitas intenções. Há uma trama política envolvendo o pai do noivo, há piadas com a mãe do noivo, uma ex-estrela de filmes sensuais, dando em cima de Tomek e há ainda mais uma reviravolta, ensaiada desde o início do segundo ato, que faz pouco ou nenhum sentido.

O excesso de arcos e tramas paralelas escancara o fato de Tomasz Konecki e os roteiristas Andrzej Golda e Martyna Skibinska não saberem desenvolver personagens e relacionamentos. Assim, repetem piadas (o que funciona bem no caso dos policiais) e criam situações que pouco adicionam a “Tudo Pela Noiva”.

Coadjuvantes são menos piores que protagonistas no filme "Tudo Pela Noiva", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação