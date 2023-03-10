Quem vai ganhar (e quem deveria ganhar) o Oscar 2023?

Antes de mais nada, é bom dizer que o título desta coluna é uma pergunta, pois obviamente não tenho poderes premonitórios para dizer quem ganhará o Oscar 2023. É interessante também ressaltar que as previsões não seguem uma fórmula exata - elas são baseadas nos padrões históricos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e, principalmente, no caminhos que premiações importantes como as dos sindicatos de atores, produtores e roteiristas seguiram. Por fim, só uma pitada de opinião minha misturadas com algum burburinho da indústria.
MELHOR FILME
- QUEM VAI GANHAR: "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"
- QUEM DEVERIA GANHAR: "Tár"
Se tudo correr como o esperado, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" deve levar a premiação. "Tár" tem perdido força, inclusive na categoria em que era dado como o grande vencedor (Atriz). Há uma forte campanha e até alguma movimentação para premiar "Top Gun: Maverick", o filme que "salvou" o cinema em 2022 nos EUA, mas o fato de o Oscar ser uma premiação mais diversa, com muitos votantes fora dos EUA, deve impedir essa atrocidade.
DIREÇÃO
- QUEM VAI GANHAR: Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"
- QUEM DEVERIA GANHAR: Steven Spielberg, por "The Fabelmans"
Aos 35 anos, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, a dupla conhecida como Os Danieis, levou o DGA, prêmio do sindicato dos diretores - eles são os mais jovens a vencer o prêmio. São favoritos ao Oscar, principalmente depois de Todd Field perder força. Steven Spielberg, antes considerado o grande favorito na categoria, acabou se tornando um azarão.
ATOR
- QUEM VAI GANHAR: Brendan Fraser, por "A Baleia".
- QUEM DEVERIA GANHAR: Brendan Fraser, por "A Baleia"
Brendan Fraser levou o SAG, prêmio do sindicato dos atores, mas sua confirmação como favorito aqui é frágil. Há quem coloque Austin Butler como favorito por "Elvis" e até uma certa movimentação para Colin Farrell, por "Os Banshees de Inisherin". Aqui na coluna, no entanto, ficamos com Fraser. A trajetória do ator, colocado no ostracismo pela indústria, e sua atuação sutil, mas devastadora, no filme de Darren Aronofsky o credenciam para isso.
ATRIZ
- QUEM VAI GANHAR: Michelle Yeoh, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"
- QUEM DEVERIA GANHAR: Cate Blanchett, por "Tár"
Michelle Yeoh se tornou a primeira mulher asiática a vencer o prêmio do sindicato dos atores na categoria principal, é uma atriz já injustiçada pela Academia ao ser ignorada por "O Tigre e o Dragão", e uma pessoa querida na indústria. Do outro lado, a lendária Cate Blanchett, talvez a melhor atriz de sua geração, em uma performance que faz de "Tár" um filme bem melhor do que seria com qualquer outra protagonista.
ATOR COADJUVANTE
- QUEM VAI GANHAR: Ke Huy Quan, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"
- QUEM DEVERIA GANHAR: Ke Huy Quan, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"
A história de Ke Huy Quan, de ator mirim de destaque em filmes como "Goonies" e "Indiana Jones e o Templo da Perdição" a aposentado por falta de oportunidades, já seria o suficiente para que ele fosse abraçado pelo Oscar. O fato de eles estar ótimo no filme dos Danieis é só um bônus.
ATRIZ COADJUVANTE
- QUEM VAI GANHAR: Kerry Kondon, por "Os Banshees de Inisherin"
- QUEM DEVERIA GANHAR: Kerry Kondon, por "Os Banshees de Inisherin"
Kerry Kondon está ótima como contraponto a Colin Farrell e Brendan Gleson em "Os Banshees de Inisherin" e seu favoritismo não é nenhuma injustiça. Na disputa, a Joy de Stephanie Hsu em "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo". o coração do filme, e Angela Bassett pelo irregular "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre".
ROTEIRO ORIGINAL
- QUEM VAI GANHAR: Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".
- QUEM DEVERIA GANHAR: Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".
Os Danieis devem ser favorecidos pelo aspecto global do Oscar e pela pegada pop de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", mas a estatueta não ficaria mal nas mãos de Martin McDonagh, por "Os Banshees de Inisherin".
ROTEIRO ADAPTADO
- QUEM VAI GANHAR: Sarah Polley, por "Entre Mulheres"
- QUEM DEVERIA GANHAR: Sarah Polley, por "Entre Mulheres"
Uma das surpresas na indicação a Melhor Filme, "Entre Mulheres" é cheio de detalhes e conduzido todo em diálogos de mulheres que compartilham identidade na dor, mas que se destacam por suas diferenças. "Glass Onion" é o azarão, - seu antecessor, "Entre Facas e Segredos", foi indicado e esnobado como Roteiro Original.
ANIMAÇÃO
- QUEM VAI GANHAR: "Pinóquio por Guillermo del Toro"
- QUEM DEVERIA GANHAR: "Pinóquio por Guillermo del Toro"
"Pinóquio por Guillermo del Toro" poderia inclusive estar indicado como Melhor Filme, o que o torna muito favorito para o prêmio de animação. Ainda inédito no Brasil, "Marcel the Shell with Shoes On" é apontado como o único capaz de tirar o prêmio da animação da Netflix.
FILME INTERNACIONAL
- QUEM VAI GANHAR: "Nada de Novo no Front" (Alemanha)
- QUEM DEVERIA GANHAR: "Nada de Novo no Front" (Alemanha)
Indicado a nove Oscar, inclusive à categoria principal, "Nada de Novo no Front" deve atropelar seus concorrentes na categoria que traz alguns dos melhores filmes entre todos os indicados. O belga "Close" e o irlandês "The Quiet Girl" são superiores a alguns indicados a Melhor Filme. O argentino "Argentina, 1985" corre por fora após boa recepção mundo afora e distribuição da Amazon Prime Video.
OUTROS FAVORITOS
- DESIGN DE PRODUÇÃO: "Babilônia"
- FOTOGRAFIA: "Nada de Novo no Front"
- FIGURINOS: "Elvis" ou "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre"
- EDIÇÃO: "Top Gun: Maverick"
- SOM: "Top Gun: Maverick"
- CABELO E MAQUIAGEM: "Elvis"
- EFEITOS VISUAIS: "Avatar: O Caminho da Água"
- TRILHA SONORA ORIGINAL: "Os Fabelmans" (John Williams)
- CANÇÃO ORIGINAL: “Naatu Naatu”, de “RRR”
- DOCUMENTÁRIO: "Navalny” (disponível na HBO Max)
- ANIMAÇÃO EM CURTA-METRAGEM: "O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo" (AppleTV+)
- DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM: "Como Cuidar de um Bebê Elefante" (Netflix)
- CURTA-METRAGEM LIVE ACTION: "An Irish Goodbye".