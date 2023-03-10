Quem vai ganhar (e quem deveria ganhar) o Oscar 2023?

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Antes de mais nada, é bom dizer que o título desta coluna é uma pergunta, pois obviamente não tenho poderes premonitórios para dizer quem ganhará o Oscar 2023. É interessante também ressaltar que as previsões não seguem uma fórmula exata - elas são baseadas nos padrões históricos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e, principalmente, no caminhos que premiações importantes como as dos sindicatos de atores, produtores e roteiristas seguiram. Por fim, só uma pitada de opinião minha misturadas com algum burburinho da indústria.

MELHOR FILME

QUEM VAI GANHAR: "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

QUEM DEVERIA GANHAR: "Tár"

Filme "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" Crédito: Diamond Films/Divulgação

Se tudo correr como o esperado, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" deve levar a premiação. "Tár" tem perdido força, inclusive na categoria em que era dado como o grande vencedor (Atriz). Há uma forte campanha e até alguma movimentação para premiar "Top Gun: Maverick", o filme que "salvou" o cinema em 2022 nos EUA, mas o fato de o Oscar ser uma premiação mais diversa, com muitos votantes fora dos EUA, deve impedir essa atrocidade.

DIREÇÃO

QUEM VAI GANHAR: Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

QUEM DEVERIA GANHAR: Steven Spielberg, por "The Fabelmans"

Aos 35 anos, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, a dupla conhecida como Os Danieis, levou o DGA, prêmio do sindicato dos diretores - eles são os mais jovens a vencer o prêmio. São favoritos ao Oscar, principalmente depois de Todd Field perder força. Steven Spielberg, antes considerado o grande favorito na categoria, acabou se tornando um azarão.

ATOR

Brendan Fraser em "A Baleia" Crédito:

QUEM VAI GANHAR: Brendan Fraser, por "A Baleia".

QUEM DEVERIA GANHAR: Brendan Fraser, por "A Baleia"

Brendan Fraser levou o SAG, prêmio do sindicato dos atores, mas sua confirmação como favorito aqui é frágil. Há quem coloque Austin Butler como favorito por "Elvis" e até uma certa movimentação para Colin Farrell, por "Os Banshees de Inisherin". Aqui na coluna, no entanto, ficamos com Fraser. A trajetória do ator, colocado no ostracismo pela indústria, e sua atuação sutil, mas devastadora, no filme de Darren Aronofsky o credenciam para isso.

ATRIZ

Michelle Yeohem "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" Crédito: Diamond Films/Divulgação

QUEM VAI GANHAR: Michelle Yeoh, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

QUEM DEVERIA GANHAR: Cate Blanchett, por "Tár"

Michelle Yeoh se tornou a primeira mulher asiática a vencer o prêmio do sindicato dos atores na categoria principal, é uma atriz já injustiçada pela Academia ao ser ignorada por "O Tigre e o Dragão", e uma pessoa querida na indústria. Do outro lado, a lendária Cate Blanchett, talvez a melhor atriz de sua geração, em uma performance que faz de "Tár" um filme bem melhor do que seria com qualquer outra protagonista.

ATOR COADJUVANTE

Ke Huy Quan em "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" Crédito:

QUEM VAI GANHAR: Ke Huy Quan, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

QUEM DEVERIA GANHAR: Ke Huy Quan, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

A história de Ke Huy Quan, de ator mirim de destaque em filmes como "Goonies" e "Indiana Jones e o Templo da Perdição" a aposentado por falta de oportunidades, já seria o suficiente para que ele fosse abraçado pelo Oscar. O fato de eles estar ótimo no filme dos Danieis é só um bônus.

ATRIZ COADJUVANTE

Kerry Kondon em "Os Banshees de Inisherin" tem nove indicações ao Oscar 2023 Crédito: Divulgação

QUEM VAI GANHAR: Kerry Kondon, por "Os Banshees de Inisherin"

QUEM DEVERIA GANHAR: Kerry Kondon, por "Os Banshees de Inisherin"

Kerry Kondon está ótima como contraponto a Colin Farrell e Brendan Gleson em "Os Banshees de Inisherin" e seu favoritismo não é nenhuma injustiça. Na disputa, a Joy de Stephanie Hsu em "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo". o coração do filme, e Angela Bassett pelo irregular "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre"

ROTEIRO ORIGINAL

QUEM VAI GANHAR: Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".

QUEM DEVERIA GANHAR: Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".

Os Danieis devem ser favorecidos pelo aspecto global do Oscar e pela pegada pop de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", mas a estatueta não ficaria mal nas mãos de Martin McDonagh, por "Os Banshees de Inisherin".

ROTEIRO ADAPTADO

Filme "Entre Mulheres" Crédito:

QUEM VAI GANHAR: Sarah Polley, por "Entre Mulheres"

QUEM DEVERIA GANHAR: Sarah Polley, por "Entre Mulheres"

Uma das surpresas na indicação a Melhor Filme, "Entre Mulheres" é cheio de detalhes e conduzido todo em diálogos de mulheres que compartilham identidade na dor, mas que se destacam por suas diferenças. "Glass Onion" é o azarão, - seu antecessor, "Entre Facas e Segredos", foi indicado e esnobado como Roteiro Original.

ANIMAÇÃO

"Pinóquio por Guillermo del Toro", filme da Netflix em que o cineasta mexicano reinventa o personagem clássico Crédito: Netflix/Divulgação

QUEM VAI GANHAR: "Pinóquio por Guillermo del Toro"

QUEM DEVERIA GANHAR: "Pinóquio por Guillermo del Toro"

"Pinóquio por Guillermo del Toro" poderia inclusive estar indicado como Melhor Filme, o que o torna muito favorito para o prêmio de animação. Ainda inédito no Brasil, "Marcel the Shell with Shoes On" é apontado como o único capaz de tirar o prêmio da animação da Netflix.

FILME INTERNACIONAL

"Nada de Novo no Front" reconta os horrores da Primeira Guerra de forma cruel Crédito: Netflix/Divulgação

QUEM VAI GANHAR: "Nada de Novo no Front" (Alemanha)

QUEM DEVERIA GANHAR: "Nada de Novo no Front" (Alemanha)



Indicado a nove Oscar, inclusive à categoria principal, "Nada de Novo no Front" deve atropelar seus concorrentes na categoria que traz alguns dos melhores filmes entre todos os indicados. O belga "Close" e o irlandês "The Quiet Girl" são superiores a alguns indicados a Melhor Filme. O argentino "Argentina, 1985" corre por fora após boa recepção mundo afora e distribuição da Amazon Prime Video.

OUTROS FAVORITOS

"Top Gun: Maverick" Crédito: Paramount Pictures/Divulgação