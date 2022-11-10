Homenagens à parte,"Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" decepciona

Filme "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" Crédito: Marvel/Divulgação

Não é equívoco algum colocar “Pantera Negra” (2018) na lista dos filmes mais importantes da história do cinema. Dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Chadwick Boseman, o único filme da Marvel indicado ao Oscar de Melhor Filme (venceu Trilha Sonora Original, Figurino e Design de Produção) foi um fenômeno cultural e social. Ao focar em personagens negros super poderosos e em uma nação africana megadesenvolvida, a narrativa não tem a cor da pele como conflito, inspirando milhões de jovens negros mundo afora - finalmente havia um protagonista negro nos tão populares filmes de super-heróis. O filme fez US$ 1,3 bilhão em bilheteria mundo afora, um sucesso que obviamente credenciava os envolvidos a mais e mais filmes do personagem.

Com o roteiro pronto para ser filmado, Coogler recebeu a notícia devastadora da morte de Chadwick Boseman em agosto de 2020. O que fazer com o filme, escalar um novo ator para o papel de T’Challa/Pantera Negra ou lidar com a morte do personagem e reescrever tudo? Como todos sabem, a Marvel seguiu o segundo caminho e “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” tem sua força e suas fraquezas justamente nessa escolha.

O filme tem início com a morte e o funeral de T’Challa, uma cerimônia que passeia pelas ruas de Wakanda celebrando a vida e o legado do rei. Somos imediatamente convidados a sentir a dor da rainha Ramonda (Angela Bassett, em ótima atuação) e de Shuri (Letitia Wright). A sequência é bonita, viva, e mostra os temas com que o filme tem que lidar, o luto, a homenagem e o dever de seguir em frente. O texto então promove uma passagem de tempo e, um ano depois, vemos a rainha discursando na ONU, onde os países membros reclamam, mais uma vez, da não-comercialização de vibranium pela nação, uma sequência entrecortada pela primeira cena de ação do filme, com as Dora Milaje brilhando - o rei pode estar morto, mas Wakanda passa longe de estar totalmente desprotegida.

Em seguida acompanhamos uma ação americana no Oceano Atlântico, onde uma nova máquina foi capaz de detectar vibranium. A operação é atacada por seres submarinos comandados por Namor (Tenoch Huerta Mejía), um sujeito muito poderoso e com asas nos pés, um deus para sua nação Telokan. É muito interessante como o filme cria os telokianos, uma raça que há séculos vive em um mundo submerso e rico em vibranium. Telokan é uma nação mesoamericana que preservou costumes pré-colonização espanhola e cultivou um desejo de vingança contra a superfície, os colonizadores, durante todo esse tempo. Apesar do filme ter esse sentimento como força motriz, ele parece mesmo só vir à tona quando se aproximam da nação secreta, quando Namor vê a possibilidade de se juntar com Wakanda na vindoura guerra, pois as duas nações, as únicas fontes conhecidas de vibranium, serão alvos de investidas militares do resto do mundo.

Filme "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" Crédito: Marvel/Divulgação

“Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” tem plena noção da força da representatividade do filme de 2018. Ao criar os telokianos como latino-americanos, o roteiro de Coogler abraça mais um grupo pouco explorado nesse universo e ainda reforça o discurso anti-colonização. “Eles trouxeram varíola e aquele maldito idioma”, diz Namor, um líder carismático e inteligente que protagoniza boas cenas em diálogos com Shuri. Tenoch Huerta Mejía, que talvez o espectador conheça como o Rafael Quintero de “Narcos: México”, é ótimo no papel, abraçando uma arrogância, mas oferecendo também um pouco de afeto em sua história até aquele ponto.

É na dinâmica de saber se Namor e Telokan serão aliados ou inimigos de Wakanda que o novo “Pantera Negra” se sustenta. Após o bom primeiro ato, no entanto, o filme se torna enfadonho, com muitas idas e vindas a lugares distintos e muita exposição nos diálogos.

Filme "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" Crédito: Marvel/Divulgação

O roteiro traz de volta antigos personagens já esperados, como o agente Ross (Martin Freeman), Nakia (Lupita Nyong’o), Okoye (Danai Gurira) e M’Baku (Winston Duke), que funciona como alívio cômico no lugar de Shuri. “Wakanda Para Sempre” também introduz Riri (Dominique Thorne), uma jovem cientista que desenvolve com Shuri uma relação similar à de Peter Parker e Tony Stark (similar até demais); a parceria até rende boas cenas e alguns bons diálogos, mas o foco de Riri é um novo grupo de identificação, o de uma heroína relevante, jovem e brilhante com a qual o público mais jovem pode se identificar sem esforço.

“Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” busca, acima de tudo, o conforto de uma obra que em nada desafia seu público. Sim, há as amarras Marvel/Disney e talvez um excesso de zelo pela perda de Chadwick Boseman, mas a fórmula está saturada, é mais uma jornada do herói, em todas suas etapas, repetindo viradas de maneira preguiçosa e até covarde.

Filme "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" Crédito: Marvel/Divulgação

O filme encontra soluções imediatas para conflitos, às vezes quase mágicas, raramente dando a eles o peso necessário. É curioso como o roteiro abusa do didatismo tentando explicar sentimentos e viradas ao espectador como se houvesse alguma sutileza na narrativa que não permitisse uma fácil compreensão ou que deixasse algo a cargo da subjetividade.

Enquanto o texto tem problemas, a parte técnica se mantém em destaque. O design de produção de Hannah Beachler continua rico ao mostrar o encantamento afrofuturista de Wakanda, que agora também ganha um pouco as ruas da nação, e o figurino é espetacular, mérito novamente de Ruth E. Carter. É uma pena que vemos pouco de Telokan, um lugar bem imaginado, mas pouco desenvolvido pelo roteiro, que nunca mostra exatamente como funciona aquela sociedade que, ao fim, é a grande novidade do filme.

Filme "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" Crédito: Marvel/Divulgação

A presença de uma nação “aquática” também oferece novas possibilidades às cenas de luta. Mesmo com alguns efeitos de computação gráfica na construção de cenários (a falta de profundidade é visível) e em lutas (nada que se aproxime da medonha cena subterrânea do primeiro filme), Ryan Coogler opta por sequências mais coreografadas, fazendo bom uso do treinamento militar das Dora MIlaje e dos guerreiros telokianos, que operam em uma mistura de caça e estratégia militar. É Danai Gurira que protagoniza as melhores cenas de luta, com boas coreografias e muita intensidade - seguindo a fórmula do gênero, o filme cria rivalidades entre diversos personagens para que eles possam fazer lutas de “subchefes” enquanto o grande embate se desenvolve, ou seja, todos têm seus momento para brilhar.