"Por Que Você Não Chora?" incentiva discussão sobre saúde mental e solidão

Filme "Por Que Você Não Chora?" incentiva o espectador a discutir saúde mental Crédito: O2/Divulgação

No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. No Brasil, são 32 mortes diárias por suicídio. Os números assustam, mas na faculdade de jornalismo aprendemos a não falar sobre suicídio. A justificativa era de que a divulgação de um caso pode estimular outras pessoas com ideação suicida. Hoje já existe o entendimento de que uma boa reportagem pode ser positiva, com uma certa flexibilidade, devendo tratar o assunto sem detalhes, com cautela e respeitando os familiares, além, sempre, de aproveitar a oportunidade para falar sobre prevenção e enfatizar avanços no tratamento de transtornos mentais.

A data de lançamento de “Por que você não chora?”, de Cibele Amaral, não é uma coincidência. O filme chegou na última quinta (9) às plataformas de streaming e a um circuito restrito de cinemas levantando o debate das doenças mentais e da prevenção do suicídio, bandeiras da campanha Setembro Amarelo, que teve início no Brasil em 2015, mas já existe nos EUA desde 1994.

Formada em psicologia, Cibele usa sua experiência para contar a história de Jéssica (Carolina Monte Rosa), uma estudante que, durante um projeto de acompanhamento terapêutico, cruza sua jornada com a de Barbara (Bárbara Paz), uma paciente borderline em tratamento. "Eu já era formada em cinema e trabalhei com cinema a vida inteira. Mas em 2012 resolvi fazer uma faculdade de Psicologia. Acho que seria bom pra mim como roteirista", conta a cineasta, em entrevista por telefone. "O filme tem observações minhas da época do estágio final do curso, mas também tem muita coisa familiar. Foi como uma costura", completa.

O fato de o filme ser lançado durante a pandemia dá a ele ainda mais força narrativa. Jéssica é uma jovem solitária, vinda do interior, que não se mistura muito com os colegas e vive apenas para cuidar da irmã mais nova. "É muito ruim que tenhamos a pandemia e muitas vidas perdidas. Isso levantou também uma necessidade de se falar sobre saúde mental e abriu mais possibilidades para o filme. Com a pandemia, o que era frágil, ficou ainda mais frágil", explica Cibele.

"Por Que Você Não Chora?" funciona bem para quebrar estereótipos de pessoas borderline, o que fica claro na atuação de Bárbara Paz. Ao contrário do que se vê normalmente na produção audiovisual, o filme de Cibele oferece mais camadas ao transtorno. "Normalmente os filmes mostram pessoas bêbadas, promíscuas, drogadas... Nunca tinha ninguém se tratando. Eu não tinha uma referência de um filme que falasse do assunto da perspectiva de tratamento, de melhora, de aprender a viver com as suas limitações", pondera.

Filme "Por Que Você Não Chora?" incentiva o espectador a discutir saúde mental Crédito: O2/Divulgação

O segredo da diretora para a construção de uma personagem borderline era sempre tirar algo da atuação. "No começo ela fazia a cena e eu falava 'beleza, agora me dá dez porcento disso aí'" (risos), lembra Cibele. De fato, Barbara é explosiva, mas nunca histérica, e o texto deixa isso muito claro.

Por outro lado, Jéssica é construída como uma bomba prestes a explodir, uma pessoa "do concreto, sem abstração", como diz a diretora, mas também uma com a qual o público consegue se identificar. A personagem é construída nos detalhes, em algumas falas sobre sua situação familiar que sugerem algum tipo de abuso, na mãe que tem sua conquista em conseguir mandar as filhas estudarem em Brasília, mas é incapaz de falar sobre a situação opressora de um agressor dentro de casa.

O roteiro nos entrega lacunas, nos incentiva a observar mais atentamente as pessoas ao nosso redor. Nunca sabemos ao certo a dor do outro e nunca saberemos se nos mantivermos distantes. "É uma construção intencional, é o não dito. Tudo é não dito naquela família. A gente, como público, tem que tentar entender", conta a cineasta.

O filme faz ótimo uso de recursos sonoros para acompanhar os estados mentais das personagens. Alguns são mais criativos, como um metrônomo que sai do compasso ou o que parece ser uma bolinha de ping-pong atirada repetidamente na parede, outros, no entanto, como um gotejamento, são de mais fácil assimilação e de utilização mais frequente na dramaturgia.

"Isso foi tudo o Patrick de Jong, que é produtor do filme e fez o desenho de som. Ele veio pensando o filme desde o roteiro e eu dei carta branca. Você precisa que as pessoas tenham empatia com ela (Jéssica) desde o primeiro momento, então tenho que revelar o que está se passando dentro da cabeça dela, ela está quebrando, saindo do compasso".

Filme "Por Que Você Não Chora?" incentiva o espectador a discutir saúde mental Crédito: O2/Divulgação

Mesmo deixando boas lacunas que não conduzem o espectador pelas mãos, "Por Que Você Não Chora" também tem seus momentos de exposição e didatismo. Tudo o que Jéssica vive ou sente é reforçado depois em sala de aula pela personagem de Cristiana Oliveira, que reforça, mais de uma vez, a necessidade de um psicólogo fazer acompanhamento psicológico. Elisa Lucinda completa o bom elenco do filme.

O filme também ensaia uma trama sobre a guarda do filho de Bárbara, mas ela nunca é completamente desenvolvida - é quando percebemos, na verdade, que o filme não é sobre ela, mas sim sobre Jéssica. Quando todos os olhares se voltam para a chamativa borderline, Jéssica implode.