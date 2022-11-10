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Entrevista

"Fala, Braz": Luiza Dutra fala sobre a carreira e a timidez de quem cantou em rede nacional

Capixaba sucesso no "The Voice", Luiza Dutra fala com Rafael Braz sobre o poder da intérprete, mas também sobre as dificuldades da música autoral

Públicado em 

10 nov 2022 às 19:26
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Luiza Dutra, cantora capixaba Crédito: Marcela Bicalho/Divulgação
Com timbre único e muito controle sobre sua voz, Luiza Dutra passou pelo "The Voice" de 2021 cheia de elogios.  Ver Luiza nos palcos imediatamente nos remete a Elis Regina, sua grande inspiração, mas também a toda tradição de intérpretes da música popular brasileira. Luiza, no entanto, agora também se arrisca em suas próprias composições pela sinuosa estrada da música autoral. 
No programa, a cantora falou sobre sua carreira, dos primeiros passos até o momento atual, passando por sua participação no "The Voice", e também sobre outros temas pelos quais a estudante de História tem apreço. Confira.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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