"Fala, Braz": Luiza Dutra fala sobre a carreira e a timidez de quem cantou em rede nacional

Com timbre único e muito controle sobre sua voz, Luiza Dutra passou pelo "The Voice" de 2021 cheia de elogios. Ver Luiza nos palcos imediatamente nos remete a Elis Regina, sua grande inspiração, mas também a toda tradição de intérpretes da música popular brasileira. Luiza, no entanto, agora também se arrisca em suas próprias composições pela sinuosa estrada da música autoral.