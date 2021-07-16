"El Cid": 2ª temporada tem bons combates, mas exagera na lenda

Série "El Cid", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação

Enquanto a primeira temporada de “El Cid” nos apresentou ao guerreiro de origem nobre, mas que levou uma vida simples, a segunda, que chegou nesta quinta (15) ao Amazon Prime Video, é a construção da lenda em torno de seu nome. São vários os momentos durante os cinco episódios da série em que isso fica claro. Ruy (Jaime Lorente) é temido por seus inimigos, admirado por seus amigos e desejado por todas as mulheres, e isso não é uma hipérbole. “Estar com você é como viver as histórias que contamos a nossos filhos”, diz um sujeito ao conhecê-lo. O Campeador agora já é uma lenda e o texto não deixará que a audiência se esqueça disso por um minuto sequer.

“El Cid” é uma produção interessante, que aproveita bem o interior da Espanha, seus campos abertos, suas ruínas, fortalezas e seus castelos, dando um ar de grandiosidade à série - as diferentes características de cada reino são aproveitadas pelo texto. A recriação de época também funciona bem, com roupas e armaduras que indicam o status social de cada personagem. As cenas de luta são corretas, sem coreografias muito elaboradas, mas os golpes têm peso e tudo é violento o suficiente para passar a credibilidade de grandes conflitos históricos.

Narrativamente, a série opta pela segurança e pelas saídas mais fáceis. Nos cinco novos episódios, Ruy se vê em meio a uma briga de irmãos por poder, a famosa “Guerra dos Sete Anos”. Todos querem que o campeador os acompanhe, algo como “quem tem Ruy tem a vantagem no combate” (é a construção da lenda…), mas sua fidelidade histórica com Sancho (Francisco Ortiz) fala mais forte.

Série "El Cid", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação

A segunda temporada tem estrutura muito similar à primeira, com os três primeiros episódios centrados nas artimanhas políticas, nas intrigas entre reinos e governantes, preparando o terreno para os eventos dos dois episódios finais, com mais batalhas e reviravoltas.

“El Cid” é uma série correta, um drama histórico com boas doses de melodrama, mas tem narrativa atropelada. Se em uma cena personagens conversam sobre a possibilidade de atacar outro reino, na próxima já estão em combate. Isso acontece o tempo todo também para reforçar tanto a integridade de Ruy quanto para mostrar a falta de caráter de alguns antagonistas - se alguém fala “não podemos confiar em fulano”, a cena seguinte é “fulano orquestrando alguma maldade”.

Série "El Cid", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação

Esses recursos em muito lembram a criticada temporada final de “Game of Thrones”, quando os produtores ficaram sem a base dos livros de George R. R. Martin para ambientar suas tramas. Ainda, para reforçar o aspecto heroico de Ruy, o personagem de Jaime Lorente é genial o tempo todo, acertando até quando erra e proferindo frases de efeito em sequência. Rodrigo Díaz de Vivar é mártir, galã, guerreiro, legal, justo, estrategista... um sujeito que a série constrói como perfeito e íntegro, justificando todas as suas escolhas em nome de um senso de justiça.