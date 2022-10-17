"A Maldição de Bridge Hollow" é terror infantil e familiar na Netflix

Filme "A Maldição de Bridge Hollow", um terror infantil na Netflix Crédito: Frank Masi/Netflix

Nesta mesma época do ano, mas em 2021, a Netflix lançava “O Halloween de Hubie”, estrelado por Adam Sandler, um filme inofensivo para a plataforma estar ciente da data a que os americanos dão tanta importância. Recém-chegado à gigante do streaming “A Maldição de Bridge Hollow” é a comédia de terror da vez, tão inofensiva quanto o filme de Sandler e com uma pegada mais de filme natalino do que de Halloween.

Dirigir por Jeff Wadlow (“Kick-Ass 2”), “A Maldição de Bridge Hollow” tem início com a família Gordon deixando Nova York rumo à pacata Bridge Hollow. No carro, Howard (Marlon Wayans) e Emily (Kelly Rowland) se mostram animados com a oportunidade de deixar uma megalópole, mas a jovem Sydney (Priah Ferguson), de 14 anos, não se empolga tanto. Quando eles chegam lá, às vésperas do Halloween, a cidade está toda preparada para a data, com casas e espaços públicos cheios de monstros, zumbis, morcegos e abóboras, para o desespero de Howard, que não é um grande fã desta época do ano.

Não demora para Sydney conhecer um grupo de adolescentes e descobrir que sua nova casa abriga histórias de espíritos. Obviamente, como toda adolescente curiosa, ela decide descobrir mais sobre isso, mas acaba despertando uma antiga força capaz de dar vida a todos os monstros de decoração da cidade, ou seja, se ninguém fizer nada, a pequena Bridge Hollow será tomada por monstros de Halloween.

“A Maldição de Bridge Hollow”, apesar de monstros e fantasmas, é um filme voltado para pré-adolescentes. Marlon Wayans funciona como o pai preocupado, mas também semi-adorável, daqueles que despertam orgulho nos filhos (mesmo que um orgulho nunca expresso). O ator/comediante se mostra mais contido e oferece espaço para Priah Ferguson, que não o aproveita muito bem - a atriz tem atuação de poucas camadas, nunca convencendo como adolescente frustrada ou como heroína que vai salvar o dia, bem diferente da Erica que a tornou famosa em “Stranger Things”.

Filme "A Maldição de Bridge Hollow", um terror infantil na Netflix Crédito: Frank Masi/Netflix

O texto, vale ressaltar, não ajuda Priah Ferguson, que acaba o tempo todo com falas expositivas sobre o que acabou de ser mostrado em tela e com a responsabilidade de explicar a tal maldição a todos os personagens. Kelly Rowland também não e favorecida pelo roteiro de John R. Morey, Todd Berger e Robert Rugan, que confere a Emily uma única piada que acaba repetida à exaustão.

Mesmo sendo um produto para um público mais jovem, há uma infantilização exagerada de alguns momentos, como quando Howard, instantes antes sendo perseguido por monstros de olhos vermelhos fumegantes (como todos transformados), implica com um palhaço demoníaco carregando um machado por que ele seria “só um ator”. A piada talvez funcione com crianças, mas afasta qualquer um em busca de uma assistida mais digna.

Filme "A Maldição de Bridge Hollow", um terror infantil na Netflix Crédito: Frank Masi/Netflix