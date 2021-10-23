Menos30 Fest será realizado de 9 a 11 de novembro com o tema “Calculando a Rota”

9ª edição do Menos30 Fest Crédito: divulgação

O festival de educação empreendedora e inovação da Globo, Menos30 Fest, chega a sua 9ª edição com o tema “Calculando a Rota”. O evento será realizado entre os dias 9 e 11 de novembro, de forma gratuita e on-line com transmissão na página e no canal do YouTube do g1. O Festival faz parte da agenda de valor social da Globo.

Serão três dias de programação com bate-papos, oficinas, cursos e batalhas de pitch. A proposta é instigar os participantes a rever comportamentos, repensar caminhos e descobrir novos trajetos para o futuro. Serão discutidas pautas atuais, como a capacidade de adaptação e a habilidade de reinvenção como forma de expandir conhecimentos.

Buaiz Alimentos lança campanha especial de 80 anos

No ano de aniversário de oito décadas da Buaiz Alimentos, a empresa lançou um filme que resgata as memórias de sua trajetória. Produzido para televisão e internet, “Histórias” faz parte da campanha de aniversário “Buaiz Alimentos: há 80 anos uma história feita de sabor”.

O filme aborda os primeiros passos construídos dentro de um moinho, os sonhos, a presença dos produtos em momentos especiais de famílias, enfatizando a receita de sucesso da Buaiz e o olhar sempre atento para o futuro.

“Nossa trajetória é recheada de histórias de pessoas que se misturam com os nossos produtos. São diferentes gerações de famílias, profissionais e parceiros que construíram uma relação afetiva com a Buaiz Alimentos, numa história feita de sabor. A campanha reforça como estamos presentes em diferentes momentos e como queremos compartilhar nossos 80 anos”, ressalta Karla Simonetti, gerente de Marketing da Buaiz Alimentos.

O filme foi produzido pela On Filmes e a campanha assinada pela Aquatro Comunicação e Marketing, com criação da diretora Sylviene Cani Guaitolini, de Eduardo Fonseca e de Silvia Zanotti.

Com o mesmo conceito, a empresa lança uma websérie com cinco episódios, onde mostra outras histórias que têm a presença marcante da Buaiz em seu enredo. Para relatar esses momentos e apresentar como os produtos atravessam gerações, participam da websérie as chefs Flávia Gama e Clarissa Soya, além de Gilberto Rosalém Jr, Elisangela De Angeli e Virginia Gama. Todos os episódios serão veiculados nas redes sociais da Buaiz Alimentos.

Backbus da campanha de 80 anos da Buaiz Alimentos Crédito: divulgação

Além do filme e da websérie, a campanha conta também com spot para rádio, outdoor, busdoor, backbus, anúncios, peças on-line e ações especiais em pontos de vendas.

Ficha técnica: Agência: Aquatro Comunicação/Cliente: Buaiz Alimentos/Categoria: Institucional/Direção de Criação: Sylviene Cani Guaitolini/Criação: Sylviene Cani Guaitolini, Eduardo Fonseca, Silvia Zanotti/Diretor de Atendimento: Adriana Chammas/Atendimento: Daniella Sanchez/Mídia: Eduardo Mendonça/Planejamento: Adriana Chammas/Produção Gráfica: Luiz Felipe Macena/Finalização: Bruno Silveira/Direção do comercial: Gustavo Lellis/Produtora de vídeo: On Filmes/Peças Veiculadas: VT 30”, Spot 30”, Outdoor, Busdoor, Backbus, Revista, Jornal, Peças Internet (sites e redes sociais)/Data de Veiculação: 08/10 a 30/11 | Aprovação: Buaiz Alimentos - Karla Simonetti e Julliana Modenesi.

Campanha da Escola Monteiro resgata as raízes e a história do Espírito Santo

Fazer boas escolhas significa começar a construir hoje o futuro que está por vir. Baseada nessa ideia, a Escola Monteiro, em Vitória, elaborou sua nova campanha institucional com foco nas matrículas de 2022. Os alunos são os protagonistas dos materiais, que envolvem outdoor, busdoor, anúncios, cartazes, entre outras peças.

Produzida pelo time de marketing da escola, coordenado por Tiziana Dadalto, uma dos destaques da campanha é utilizar a fonte do Projeto Grande Vitorinha, que associa as letras aos símbolos da cultura capixaba e das raízes do Espírito Santo.

Outdoor da campanha da Escola Monteiro Crédito: divulgação

“Somos uma escola genuinamente capixaba. Crescemos e trabalhamos ao longo desses mais de 50 anos valorizando a cultura local, as nossas raízes, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Muitos capixabas de destaque passaram pela escola. Inúmeras propostas pedagógicas foram desenvolvidas conectando conteúdos curriculares à história do Espírito Santo. Nada melhor do que utilizar esse lindo projeto capitaneado pelo governo para livre utilização dos símbolos locais para reforçar nossa identidade e valorizar nossas raízes”, afirma Tiziana Dadalto.

Os materiais também foram construídos levando em consideração os principais valores da escola, que tem mais de 50 anos: humanizar o aprendizado, valorizando a autonomia e desenvolvendo habilidades e competências.

12ª edição do Marcas de Valor

Marcas de Valor 2021 Crédito: Rede Gazeta

Para quem não teve a oportunidade de assistir ao lançamento da 12ª edição do Marcas de Valor na última quinta-feira (23), pode conferir na íntegra (link abaixo) a palestra “Ética e Diversidade: construindo propósito e relevância para as marcas”, ministrada por Patrícia Weiss, profissional estratégica com 32 anos de experiência na indústria de Marketing e Comunicação.

Weiss apresentou narrativas de empresas e cases que vêm obtendo sucesso com o branded content, com propósito e relevância, além de como as marcas podem criar conteúdo que respeitem a inteligência da audiência e, ao mesmo tempo, agreguem valor e transformem a cultura.

Vagas

A Rede Gazeta está com vaga aberta para Assistente de Promoção de Rádios. Dentre os requisitos, está formação superior completa ou em curso, preferencialmente em Publicidade e Propaganda ou Marketing; experiência em planejamento e desenvolvimento de ações promocionais, merchandising, ações de relacionamento e campanhas de venda; além de domínio do pacote Office. Para se inscrever, basta acessar a plataforma Gupy através deste link.

Participe você também!

Toda semana, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.