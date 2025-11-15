Paulo Cesar Caetano
É advogado especialista em direito tributário, CEO da Caetano e Caetano Advogados Associados. Neste espaço, aborda questões relevantes do direito tributário e seus impactos para o contribuinte brasileiro

"Split Payment" no Brasil: o imposto antes da Receita

Parece técnico, mas é revolucionário. Em vez de confiar que o contribuinte recolherá o imposto após a venda, o sistema passa a separar automaticamente a parcela tributária no momento da liquidação financeira

Vitória
Publicado em 15/11/2025 às 05h00


