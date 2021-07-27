AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sociedade

Desigualdade de gênero: a mudança deve começar nos cargos de poder

Assim as mulheres poderão atuar para usar de espírito crítico e propositivo na elaboração de leis e programas, com a finalidade de reverter o atual quadro cultural e político a que a maioria delas está submetida

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 jul 2021 às 02:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão Paulo Brandão
Mulher na política
No modelo de sociedade, chefiado pela figura masculina, a política era reservada somente ao homem Crédito: Divulgação
A desigualdade de gênero entre homens e mulheres, nas ocupações de espaço de poder, de modo especial em cargos do Legislativo e do Executivo Capixaba, reflete na forma como os homens tratam e veem as mulheres em nossa sociedade.
O modelo institucional de dominação masculina surge de um fator cultural, em que para a mulher, foi reservado o espaço “privado” para ser mãe, esposa e dona de casa. Nesse modelo de sociedade, chefiado pela figura masculina, a política era reservada somente ao homem.
Apesar dos avanços em vários campos dos direitos humanos, essa cultura de poder e dominação sobre os corpos das mulheres, a ponto de um homem supor que pode eliminar a companheira, é uma realidade da nossa sociedade capixaba.
E a face cruel dessa realidade pode ser constatada devido ao aumento da violência contra a mulher, que nos últimos anos coloca o Espírito Santo como campeão desse tipo de crime, e o pior que acontecem em sua forma mais perversa, com casos bizarros de extermínio de mulheres.
Esse urgente problema social deixa um rastro de sangue e marcas profundas na sociedade, que exige das autoridades a produção de politicas públicas, com resultados claros, para sanar essa “moléstia” social que dizima a vida de muitas capixabas.

Veja Também

Feiras orgânicas e agroecológicas: apoio ao agricultor familiar no ES

Exaustos, estudantes do Ensino Médio pedem socorro para continuar

É preciso competência e habilidade para combater a miséria na pandemia

Segundo as Nações Unidas, as motivações mais comuns dos homens agressores envolvem o sentimento de posse sobre a mulher, o controle sobre seu corpo, desejo e autonomia, a limitação da sua emancipação profissional, econômica, social ou intelectual. É possível constatar que a pouca representação política feminina também advém desta necessidade de controle sobre as mulheres.
Para solucionar essa preocupante moléstia social, os governos e a sociedade devem tratar a desigualdade e a discriminação de sexo e de gênero e suas consequências, como uma violação de direitos humanos gravíssima e punir com urgência, em todas as esferas, os crimes de feminicídio.
Para isso, torna-se indispensável à atuação das mulheres em postos de comando de gestão e políticos. Assim poderão atuar para  usar de espírito crítico e propositivo na elaboração de leis e programas, com a finalidade de reverter o atual quadro cultural e político a que a maioria das mulheres estão submetidas.
Este é o desafio: aumentar o número de mulheres na representação política e nos espaços de poder, para garantir a manutenção da democracia e da cidadania mais igualitária e participativa. É preciso que os gestores de políticas públicas aumentem o envolvimento e o engajamento de mulheres em instancia de tomadas de decisão.

Paulo Brandão

Paulo Brandão Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

Tópicos Relacionados

Feminicídio mulher Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marco Antônio Nader Borges, mais conhecido como Marquinho Borges
Morre Marquinho Borges, ex-presidente da Câmara de Vereaores de Guarapari
O senador Magno Malta e sua filha, Maguinha Malta, durante a Convenção Estadual do PL
Magno Malta sobre Pazolini: “Parece mais conosco”. Mas há limites
Maguinha Malta durante a Convenção Estadual do PL. Ao seu lado, o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
PL oficializa candidatura de Maguinha ao Senado e apoio a Pazolini para governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados