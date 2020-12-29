2021: um ano para viver e não apenas sobreviver

Um ano que todos querem ver acabar é 2020, um tempo que deixou marcas em cada pessoa Crédito: Freepik

A passagem de um ano para outro é marcada com muita expectativa. É na praia de Camburi , famosa pela queima de fogos, que as pessoas costumam se reunir para celebrar esta, que se tornou a marca da virada de ano na Grande Vitória . Mas o ano de 2020, difícil devido à Covid-19 , deixa a lição de que “tudo podemos, mas nem tudo nos convém” e é melhor se preservar e ter cuidado com a saúde.

As famílias vão, a seu jeito, encontrar formas seguras de se despedir deste ano terrível. Por que se tem um ano que todos querem ver acabar é 2020. Um tempo que deixou marcas em cada pessoa. E por falar em tempo, foram os gregos, por meio do mito de cronos e kairós, deuses do tempo, que nos mostraram a importância de viver bem o tempo presente.

Nada mais oportuno, ao escrever a última coluna do ano, de fazer menção a Cronos e Kairós. Um, Cronos, o deus do tempo que se pode medir. Do relógio, que por meio de minutos, horas, se sucedem os dias, meses e anos. Ele é um velho, considerado tirano. Com sua crueldade controlava o tempo. Nada escapava a sua ação forte e implacável. Senhor do nascimento e da morte.

Segundo a narrativa, ele passa sem poder ser detido e acaba com tudo que esta a sua frente. Nada consegue detê-lo. A conclusão é que nada dura para sempre no mundo. São os prazos, datas, a idade que avança sem piedade. Nunca a ação de Cronos trouxe tanto medo e receio entre as pessoas como nos tempos atuais de pandemia. Ele escraviza a maioria que vive dependente dos prazos e limites do tempo.

Mas, para enfrentá-lo, os gregos nos reservaram outro deus, que anda ao lado de Cronos. Kairós, o deus da oportunidade, aquele que age na ocasião adequada. Apesar da sua velocidade, ele pode surgir para cada um de nós no momento oportuno. Mas para agarrá-lo e não deixá-lo fugir, exige que cada um se torne observador atento ao que se passa.

Para conseguir o que se quer neste tempo incerto, cada capixaba deve agarrar e trabalhar a oportunidade que surge à sua frente. Pois, neste ano de 2021, as poucas chances podem se tornar únicas e não voltar mais. São estes momentos que se tornam eternos para a vida de cada pessoa.

Mas são as conquistas nestes tempos que sustentam os passos neste novo ano que se aproxima. Não é como escravo do relógio, mas como descobrir das oportunidades que é possível se tornar um ser humano, viver e não apenas sobreviver em meio ao caos de uma pandemia.

Assim como os gregos carregavam a convicção de que com Kairós podiam enfrentar Cronos. Em 2021, viver em Kairós fará as oportunidades da vida de cada um aumentar. É preciso os dois, um organiza a vida, permite planejar e se projetar para realizar diversas ações e projetos. O outro, no entanto, nos convida a aproveitar o melhor da vida, com leveza, despojamento e autenticidade. Um não sobrevive sem o outro.