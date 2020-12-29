AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ano novo

2021: um ano para viver e não apenas sobreviver

Neste novo ano, cada capixaba deve agarrar e trabalhar a oportunidade que surge à sua frente. As poucas chances podem se tornar únicas e não voltar mais

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

29 dez 2020 às 04:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão Paulo Brandão
Desejos e expectativas para o ano de 2021
Um ano que todos querem ver acabar é 2020, um tempo que deixou marcas em cada pessoa Crédito: Freepik
A passagem de um ano para outro é marcada com muita expectativa. É na praia de Camburi, famosa pela queima de fogos, que as pessoas costumam se reunir para celebrar esta, que se tornou a marca da virada de ano na Grande Vitória. Mas o ano de 2020, difícil devido à Covid-19, deixa a lição de que “tudo podemos, mas nem tudo nos convém” e é melhor se preservar e ter cuidado com a saúde.
As famílias vão, a seu jeito, encontrar formas seguras de se despedir deste ano terrível. Por que se tem um ano que todos querem ver acabar é 2020. Um tempo que deixou marcas em cada pessoa. E por falar em tempo, foram os gregos, por meio do mito de cronos e kairós, deuses do tempo, que nos mostraram a importância de viver bem o tempo presente.

Veja Também

Natal: um oásis para curar as feridas e seguir com esperança

Pandemia: a falta de respeito e a decadência da esfera pública

Nada mais oportuno, ao escrever a última coluna do ano, de fazer menção a Cronos e Kairós. Um, Cronos, o deus do tempo que se pode medir. Do relógio, que por meio de minutos, horas, se sucedem os dias, meses e anos. Ele é um velho, considerado tirano. Com sua crueldade controlava o tempo. Nada escapava a sua ação forte e implacável. Senhor do nascimento e da morte.
Segundo a narrativa, ele passa sem poder ser detido e acaba com tudo que esta a sua frente. Nada consegue detê-lo. A conclusão é que nada dura para sempre no mundo. São os prazos, datas, a idade que avança sem piedade. Nunca a ação de Cronos trouxe tanto medo e receio entre as pessoas como nos tempos atuais de pandemia. Ele escraviza a maioria que vive dependente dos prazos e limites do tempo.
Mas, para enfrentá-lo, os gregos nos reservaram outro deus, que anda ao lado de Cronos. Kairós, o deus da oportunidade, aquele que age na ocasião adequada. Apesar da sua velocidade, ele pode surgir para cada um de nós no momento oportuno. Mas para agarrá-lo e não deixá-lo fugir, exige que cada um se torne observador atento ao que se passa.

Veja Também

Em breve entraremos em 2021, mas 2020 está longe de acabar

Para conseguir o que se quer neste tempo incerto, cada capixaba deve agarrar e trabalhar a oportunidade que surge à sua frente. Pois, neste ano de 2021, as poucas chances podem se tornar únicas e não voltar mais. São estes momentos que se tornam eternos para a vida de cada pessoa.
Mas são as conquistas nestes tempos que sustentam os passos neste novo ano que se aproxima. Não é como escravo do relógio, mas como descobrir das oportunidades que é possível se tornar um ser humano, viver e não apenas sobreviver em meio ao caos de uma pandemia.
Assim como os gregos carregavam a convicção de que com Kairós podiam enfrentar Cronos. Em 2021, viver em Kairós fará as oportunidades da vida de cada um aumentar. É preciso os dois, um organiza a vida, permite planejar e se projetar para realizar diversas ações e projetos. O outro, no entanto, nos convida a aproveitar o melhor da vida, com leveza, despojamento e autenticidade. Um não sobrevive sem o outro.
Celebrar a passagem de ano será antes de tudo, estar com quem se ama e poder aproveitar cada momento. Então blinde a vida, aproveite os instantes e medite sobre a oportunidade que a vida está dando. Experimente Kairós e viva em harmonia consigo mesmo, na medida certa, com equilíbrio e sem o peso exagerado de Cronos. Boas festas e feliz 2021!

Veja Também

Meu desejo para nós: deixar 2021 fluir

Quem diria: vou entrar em 2021 com otimismo na alma

O ano de 2020 está terminando, não o mundo

Paulo Brandão

Paulo Brandão Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

Tópicos Relacionados

Réveillon Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão prometem caminhar da Catedral de Vitória ao Parque da Prainha, em Vila Velha
Procura-se: quem vai representar o centro na eleição para governador?
Roteiro histórico pelo Palácio Anchieta
Eleições presidenciais estão menos importantes que as estaduais em 2026
Décio, Kaumer, Renan e Riguel Chieppe
Grupo Águia Branca abre comemoração dos 80 anos com lançamento de documentário em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados