Quem são os heróis no tempo das diligências na guerra contra o coronavírus?

Médico com placa do coronavírus alerta para a doença Crédito: Freepik

Tomara que chegue um dia de semana para eu me divertir um pouco, dizia eu para o secular amigo Lauro Sergio, que nesta data havia preparado café para dois.

- Tu casaste de novo? Decerto perdeste o senso.

- Não é isso não, analisou. É que eu tenho dupla personalidade.

Nesses tempos de guerra, em que ficam escancaradas a estupidez, a ganância e a incompetência dos chefes, tudo parece combinado, assombrando o mundo ao mesmo tempo. De um lado, de outro, em cima e embaixo. Cada vez mais aparece quem manda em você. Apesar da habilidade de qualquer malandro interrogado após um crime, eles se atrapalham. Estabelecem lógicas e realidades que só caberiam naquelas pequeninas cabeças, que operam com um único neurônio (eles são mais eficientes do que qualquer vírus).

Os Três Poderes têm realmente uma única meta: malabarismos perniciosos com o dinheirinho que tiram à força do nosso bolso. Além dos superssalários, para não fazer coisa nenhuma a não ser acumular riquezas e impunidades. Ficam agora elogiando a ação dos médicos e outros agentes de saúde que lutam desesperadamente contra assassinos periódicos, sobre forma de doenças tropicais, infecciosas, viróticas e todas mais.

Todo atendimento médico, por definição, é uma exposição de risco. Por exemplo, em vez de elogio fácil, poderiam discutir a questão da remuneração desses tão “adorados” profissionais. Um médico, concursado, superqualificado, tendo ralado mais de 35 anos em pronto-socorros mal-equipados e tudo mais, que socorre todo mundo, recebe R$ 5 mil por mês. Ao aposentar-se, essa quantia ainda diminui. Afinal, não querem fabricar milionários.

Não canso de denunciar – porque é crime – que um médico nessas condições continue trabalhando após 70 ou 80 anos de idade no consultório para sobreviver. É claro, há exceções, como tudo na vida. O presidente... Não há presidência neste país. Há imperadores.

Dia desses, os chefões ordenaram aos favelados do Brasil inteiro a se recolherem até segunda ordem. Na hora. Esses bandidos mandam em todas as ruas que quiserem, incluindo as vias das cidades. Tal nefasta liderança funciona. Não me diga, Tia Cecy, que é porque os chefões cumprem o que prometem.

Pausa para meditação.

Ouço “Adiós nonino”, de Astor Piazzolla. Boto a cara no sol, arrumo a casa e lavo a louça, como qualquer americano. A necessidade de ter escravos foi herança da Europa. Os americanos lavam até o próprio carro. Aqui há escravos para tudo, bem pagos ou não.

Ou seja, seguindo a lógica do sistema, você se isola, e mantém um escravo que vai e volta, salvo exceções.

Mas é compreensível. A senhora não vai querer que um bando de megalarápios incompetentes, alguns coniventes que ganham fortunas de salários, estejam realmente preocupados com a sua família.

Cadê o dinheirinho roubado e retomado às toneladas que estava aqui, bem aqui na mão do governo? Disso ninguém fala. Pensa aí você, não pode ser. Respeitável público, o bravo povo brasileiro dá-se ao luxo de não pensar.

Cadê as estradas de ferro, a operação Brumadinho, os navios, os portos, a fábrica de carros e um Brasil que funcionava? Pouco, mas funcionava.

Em Vitória, em nome do meio ambiente, temos a honra de portar uma fábrica de pó de minério bem no meio da cidade. Quem precisa de mosquito?