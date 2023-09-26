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Crônica

Que magia e poder tem um brinquedo na vida?

Melanie Klein, a diva inglesa da terapia psicanalítica, desenvolveu a técnica de análise de crianças. Mas o início da análise de crianças começou antes, com o próprio Freud

Públicado em 

26 set 2023 às 00:35
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

Para começar do começo, tudo, absolutamente tudo, que paira no universo pode ser um brinquedo, inclusive essas miniaturas da natureza que a gente ganha no Natal, os risos, os sonhos, o amar, o chorar, o beijar, o ser beijado, o orar e tudo mais.
Parece estranho? Da psicanálise, Freud, Winnicott, Jung, Lacan e o brasileiro, e pernambucano, Julio de Mello Filho (que me ensinou a brincar com gênio e humor), além de outros cúmplices da academia, sempre me aproveitei da realidade lúdica e mágica.
Falando nisso, lembro que era presenteado em todo aniversário com uma lata mágica Aymoré, apinhada delicadamente de biscoitos sortidos vindos direto do céu, só pode.

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Por isso, talvez, tenha lido, visto ou imaginado, em parte dado às minhas limitações, o tesouro que recebia no mesmo dia do ano, marcando a alegria do outro por eu haver nascido. Deixa pensar assim, é bom. Faz bem.
Quem recebe o brinquedo – independentemente da idade – o batiza à sua moda e maneira. Pode ser um velocípede, uma bola de gude, um navio. A interpretação do objeto carregado de afetos é dada na transmutação de quem recebe, assim como o valor.
É quando o coração se projeta rumo à alteridade. Mesmo os compartidos, como uma bola de futebol, têm para cada um dos jogadores ou jogadoras diferentes significados e intensidade.
Então.
Melanie Klein, a diva inglesa da terapia psicanalítica, desenvolveu a técnica de análise de crianças. Mas o início da análise de crianças começou antes, com o próprio Freud, com o estudo denominado “O Pequeno Hans”, onde ensinou o pai a lidar com a criança através dos brinquedos, entre outras coisas.
Na verdade, ninguém mais do que o pai de Hans – a mãe não estava apta suficientemente - poderia persuadi-lo a falar de suas graves angústias, ligadas diretamente à sexualidade. Só restava a simbolização da questão através dos brinquedos. Mesmo assim, não foram tão bons os resultados.
Mas foi Klein que aprofundou o papel do brincar no trabalho de análise de crianças. Observou que ao brincar, a criança – e não só a criança – poderia especialmente no primeiro ano de vida, e em alguns estágios posteriores de desenvolvimento, representar através do objeto-brinquedo fixações e experiências.
Para ela, e a maioria da escola inglesa, uma criança precisa do objeto transicional – de transição – que, aliás, foi alvo do estudo do conterrâneo dela Donald Winnicott.
Para eles, o brinquedo ou outros objetos ligados especialmente às crianças, como os travesseiros, que se transformam em amor e ódio, por exemplo, são insubstituíveis.
Então.

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Ontem, ao atravessar a rua, fui chamado e presenteado com o livro de Paulo Marangoni, o maior “brincador” do belo rincão capixaba.
O livro fala sobre as façanhas do brincar com a bola e o futebol amador centrado no imenso talento de Paulo Marangoni, escrito por amigos. Logo ele que tinha a bola de futebol e no coração objetos transicionais.
Dorian Gray, meu cão vira-lata, late saudado “Cabelo”.

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

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