É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças
Pelo meu direito de exercer a incompetência, deixo meu testamento
Também tenho o direito de exercer a incompetência, mesmo sem ter mamado nas tetas de qualquer poder
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00