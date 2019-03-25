Paulo Bonates
Paulo Bonates
É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças

Pelo meu direito de exercer a incompetência, deixo meu testamento

Também tenho o direito de exercer a incompetência, mesmo sem ter mamado nas tetas de qualquer poder

Publicado em 25/03/2019 às 20h47
Atualizado em 06/10/2019 às 21h53


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.