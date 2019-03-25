Pelo meu direito de exercer a incompetência, deixo meu testamento

Testamento Crédito: Divulgação

Já que ninguém sabe mesmo o que é a reforma da Previdência, as autoridades da esquerda, direita, de cima, de baixo, limitam-se a intermináveis palavreados, tudo metáforas, ainda que não tenham a menor ideia do que venha a significar tal palavra, quero apresentar, respeitável público, a Reforma da Providência.

Também tenho o direito de exercer a incompetência, mesmo sem ter mamado nas tetas de qualquer poder que não fossem os originais de Dona Maria da Conceição, a Mariucha, minha mãe.

Para começar, todos terão os mesmos direitos doados pela sacra mágica do Pai Celestial. Exatamente como acontece hoje, qualquer pessoa poderá fundar um partido, um credo, e compor hinos e regras, inclusive em latim.

Toda pessoa escreverá a própria Bíblia com as licenças poéticas e tudo. Haverá duas grandes divisões: os espertos e os mais espertos. Com a disputa sendo individual dentro das organizações, os santificados serão os que possuem o dom maior na arte de apropriar-se de qualquer coisa.

As mulheres mais lindas do país ou fora – a importação de donzelas estará liberada, desde que não venham da Venezuela – ocuparão uma vaga ao lado do presidente de qualquer coisa, por exemplo, do Clube de Regatas Vasco da Gama.

Haverá casamento, mas apenas com liberdade total. A mulher e o homem, ou seja lá o que for, terão mais direitos – a união pode ser formada, por exemplo, por muitos homens e muitas mulheres. Quando o espécime demonstrar capacidade de mentir para a Lava Jato, um dom genético terá prioridades.

Não haverá adoração de deusas, exceção feitas às bailarinas do Domingão do Faustão, desde que Claudia Raia não emita opinião.

As questões relativas a outros países serão tratadas delicadamente. Baby Consuelo, depois de treinar com o Casagrande, casará com o líder da Coreia do Norte, que ganhou tal direito por ser mais feio que Donald Trump.

Com certidão passada no cartório do Céu, e assinada por “Deus”, não haverá truques de falsificação e ninguém será obrigado a crer no que não ver. Isso atingirá as obras que nunca são concluídas. Se não são inauguradas, não há perigo de serem inacabadas ou interrompidas. Os mandamentos passarão a ser os seguintes: já que leva à morte e acidentes, fica proibido álcool, fumo e Wesley Safadão. Fica restituído o livre arbítrio aos árbitros de futebol, já que estão subordinados a maquininhas futurólogas.