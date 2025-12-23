Paulo Bonates
Paulo Bonates
É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças

Oscar Wilde, Rainha Vitória, batom e um cão à espera do retrato

Dizem as línguas malditas — como falava o jornalista Amylton de Almeida — que a poderosa e honrosa Rainha Vitória, da Inglaterra, no auge de seu poder, nutria uma estranha paixão por Wilde

Publicado em 23/12/2025 às 03h30


