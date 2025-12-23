É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças
Oscar Wilde, Rainha Vitória, batom e um cão à espera do retrato
Dizem as línguas malditas — como falava o jornalista Amylton de Almeida — que a poderosa e honrosa Rainha Vitória, da Inglaterra, no auge de seu poder, nutria uma estranha paixão por Wilde
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00