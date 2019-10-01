Paulo Bonates
Paulo Bonates
É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças

Nada melhor do que reviver velhas lembranças futebolísticas

Se alguém achar que esses dados estão trocados ou errados, que não se avexem. Se assim está na minha memória, saibam que isso não depende de nada ou ninguém

Publicado em 01/10/2019 às 11h21
Atualizado em 03/10/2019 às 16h33


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.