Jornal impresso passou por mudanças, mas segue imortal

Rádio, TV e Jornal Impresso através do tempo Crédito: Arabson

Quando surgiu a televisão no Brasil, raro objeto de desejo, foi uma unanimidade. Era caro o novo cinema, ainda em preto e branco, em listras intermitentes. Era difícil ter que deduzir o que se via como imagem. A casa de vovó Brandina não era provida da tal novidade, cara pra danar. Os adolescentes da rua decretaram o fim da TV voltando ao rádio e à imaginação. O tradicional rádio, afinal, deixava cada um de nós inventar as cenas por detrás dos locutores das emissoras Nacional, Tupi, Relógio, Mayrink Veiga e haja novelas e programas de calouros. Não há quem não se lembre da imortal “Direito de Nascer”. Lembram do Albertinho Limonta, o primeiro mau-caráter assumido nas redes da época? Cada um faz novela do jeito que imagina. Assim como os livros, os roteiros dos programas de rádio eram escritos pelo ouvinte.

A imagem da TV é impositiva, não deixa muito espaço para a imaginação. Certa vez passou na TV, Santos versus Cruzeiro. Resolvemos voltar ao velho e desprezado rádio. Nunca deixamos de ir ao cinema que, aliás, estava condenado à morte com a vinda daquele objeto mágico cheio de tracinhos e ruídos. A imagem da TV tornou-se imagem real e depois viria a cores. Parecia um borrão pintado com lápis de cor. O cinema ia mantendo seu lugar. Ele não se prestava somente a passar filmes. Era lá que se encontravam os apaixonados com certa liberdade, os amigos. Parecia uma confeitaria em festa e os baleiros e suas cestinhas mágicas.

No Cine São Luiz, havia um preâmbulo sedutor: abertura da 5ª Sinfonia de Beethoven. Havia o Santa Cecília, ali no Parque Moscoso, o Jandaia, o Vitorinha, o único que exibia certas liberdades, o Glória, o De Lourdes, o Trianon, em Jucutuquara. As coisas foram se ajeitando, inclusive as peças de teatro que migravam do Rio. Dava para todo mundo.

O bonde acabou, os micros do Marinho Delmaestro também, mas o cinema, a TV e o rádio conviveram juntos e com os jornais A Tribuna, da Cidade, O Diário e A GAZETA.

Se não me engano, foi Reinaldo Jardim quem deu um formato mais moderno e fácil de ler ao Jornal do Brasil. Erildo dos Anjos redesenhou o Segundo Caderno de AG. Para o texto, Edgar dos Anjos contratou o talentoso Vinicius Paula Seixas, diretamente de O Globo.

O rádio melhorou o ruído, a televisão se tornou visível, e os jornais foram crescendo com a vantagem de serem documentais.