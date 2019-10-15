Paulo Bonates
Paulo Bonates
É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças

Brincar é criar, e vale para qualquer idade

Os estranhos aparelhos sem vida própria substituem cada vez mais os quintais e os ventos. E as crianças perdem a fala própria e se submetem a um gozo cibernético que funciona, e muito bem, como censura da comunicação direta da família

Publicado em 15/10/2019 às 05h00
Atualizado em 15/10/2019 às 09h29


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.