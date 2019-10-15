É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças
Brincar é criar, e vale para qualquer idade
Os estranhos aparelhos sem vida própria substituem cada vez mais os quintais e os ventos. E as crianças perdem a fala própria e se submetem a um gozo cibernético que funciona, e muito bem, como censura da comunicação direta da família
