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Crônica

Brasil versus Argentina é um clássico "inimigos inseparáveis"

No país, passando pelo samba de breque e de enredo, há sempre uma lágrima caindo, o que não desqualifica em nada a cantoria popular, seja lá no Norte, no Sul, no Leste ou no Oeste. E nem lhe rouba a alegria, muito pelo contrário

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

01 set 2020 às 05:00
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

Violão
Sorteio um tango, e violão baixinho e voz rouca tento imitar os cantantes, diz o autor Crédito: Pixabay
Jorge Luis Borges, a perfeição do texto argentino, homenageado com o Oscar portenho, é o autor da frase mais bela que conheço sobre um país: “Buenos Aires é tua única mulher e ela não te quer”. Lindo, não?
Por circunstâncias várias, conheço bem e amo aquela cidade, que me encanta especialmente com uma definição sobre a paixão, com dispêndios e manhas. Não posso esquecer seu objeto de desejo da maior importância: o livro. A literatura em todas as formas e origens invade aquele reino, com som e alma “caliente”.
Nestes tempos, exerço o meu papel de zumbi da madrugada, catando livros, maltratando cordas, bordões e teclado de piano antigo, porém decente, marcando texto para a fúria tolerante da amável vizinhança do edifício Santa Luzia, nesta Praia do Canto, a Rua da Jaca.

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Dou de cara com uma preciosidade literária. Escondera-se entre uma antologia de Elizabeth Roudinesco e um livro de Quino. A obra secreta de Juan Russo e Santiago Marpegán, já faz tempo, intitulado “Antologia e Letras de Tango”.
Abro o livro na sorte, sem ver o índice. Surgiu “El dia que me quieras”, de 1935, de Alfredo Lepera e Carlos Gardel, que todo mundo acha que nasceu em Caminito, pequeno porto da cidade, mas que na verdade veio à luz em Toulouse, França, em 1890, com o nome de batismo Charles Romuald Gardés.
Logo vou para a letra do primeiro tango sorteado. Violão baixinho, voz rouca, querendo imitar os cantantes, coloco um chapéu, peço para baixar no meu espírito santo, e mando ver: “Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, como rie la vida se tus ojos negros me quieren mirar; e si es mio el amparo de tu risa leve, que es como um cantar... ella aquieta mi herida, todo, todo se olvida...”.

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Em sinal de reverência, passo para “Nostalgias”, de 1936, composição de Domingo Enrique e Juan Carlos Cobián: “Quiero emborrachar mi corazón para apagar um loco amor, que más que amor es um sufrir (...) Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca, como um fuego su respiración...”.
As clássicas melodias sempre falam de dor. Tom Jobim fez essa observação dizendo que suas mais cantadas canções buscavam a alegria de estar no mundo: “Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar...”.
“Corcovado” toca-se por si mesma: “Quero a vida sempre assim com você perto de mim. Até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade”.

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No Brasil, passando pelo samba de breque e de enredo, há sempre uma lágrima caindo, o que não desqualifica em nada a cantoria popular, seja lá no norte, no sul, no leste ou no oeste. E nem lhe rouba a alegria, muito pelo contrário.
Dizem que Santo Agostinho gostava de dançar, com todo o respeito.
Dorian Gray, meu cão vira-lata, tentando hablar.

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

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