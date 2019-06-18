Bolsonaro deveria ser Ofélio: só abre a boca quando tem certeza

Getúlio Vargas Crédito: Arquivo Nacional

O apelido é a derradeira perfeição da arte popular. Qualquer pessoa ou coisa quando batizada veste a sua identidade que assim será para sempre. Nada como o insubstituível método democrático de ação: a participação popular com a sua sempre sábia opinião.

Por exemplo, não custa consagrar, considerando o conjunto da obra, o Neymar , que ele seria melhor identificado como “Coalhada Junior”, que aliás é o tema central de algumas dissertações de mestrado, caso o governo não use a parca inteligência para cortar as fontes do saber.

O popular Getulio Vargas era conhecido como “Pai do Povo”. Não se sabe se por sua popularidade inquestionável entre a plebe rude ou por sua popularidade com as lindas vedetes dos palcos nacionais da época. Um especialista amigo, de fino trato com essas delicadas modalidades de metáfora, sugeriu ao lustroso e atual presidente da República o codinome de “Ofélio – só abre a boca quando tem certeza”.

Quanto ao Lula, nas pesquisas em botequins, nas rodas de samba, e em todos os cantões do país, o apelido vencedor foi “Silva”, seu verdadeiro nome, o resto é mentira. Quanto à laboriosa massa que vinha mamando nas tetas do PT, coube a honrosa denominação de “Boquinhas”. Para a ex-presidente Dilma, os sádicos pesquisados foram buscar na língua inglesa: “Nobody”. Não sei de onde esse povo foi tirar isso. Ao Temer, coube sua tradução: ”Ninguém”.

Quanto ao já insuportável jogo de palavras, o termo reforma da Previdência aparece com uma nova proposta: “reforma da Presidência”. Trust, o triste, poderia acumular as duas presidências como os Estados Unidos já fazem há muito tempo. Só assim fechariam todos os botequins mexicanos e suas panquecas assassinas.

“Os trapalhões” foi reservado para a Seleção Brasileira de futebol. Ganhar de seletas equipes como a da Bolívia e similares, até o Recreio Futebol e Areia, da Praia do Suá, faria melhor. E de graça.

Para as duplas sertanejo-caipiras que enchem o saco do povo brasileiro o grupo entrevistado escolheu uma denominação genérica e prática: “Fulano e Sicrano”. As obras seculares da Avenida Leitão da Silva receberam a denominação de “Chegar a Veneza”.

Quanto à ideia de armar quem não sabe atirar, e mandar para o campo de concentração em que se transformaram as ruas das cidades, deram o nome de “Solução Final”.