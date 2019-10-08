Paulo Bonates
É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças

Ao Millôr, inventor do frescobol, jogo sem vencedores e vencidos

Apresento invenções do mais implicante filósofo da era pós-socrática que, nascido em 1923, no Meyer, padeceu sob o poder da violência de 1964, fabricou o Pasquim e morreu de tédio em Ipanema

Publicado em 08/10/2019 às 05h00
Atualizado em 08/10/2019 às 05h00


