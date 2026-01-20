É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças
A Vitória que não cabia mais, mas coube em mim
Jucutuquara nos acolheu. Finalmente, alugamos uma casa de esquina na Avenida dos Funcionários, ao lado da fábrica de tecidos, onde tínhamos um cachorro do coração
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00