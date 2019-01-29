É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças
A vitória de Alfred Hitchcock sobre o nazismo
Em "Interlúdio", de 1946, Ingrid Bergman e Cary Grant se apaixonam em meio a investigação de foco nazista no Rio de Janeiro
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00