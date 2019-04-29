A vida é cheia de perguntas, mas nenhuma resposta

Sigmund Schlomo Freud Crédito: Divulgação

Nascer. Ainda não é uma pessoa, não nasceu. Necessita de um certo outro, normalmente a mãe – Mãe Suficiente – para dar inicio à viagem até a morte, determinada igualmente pelo outro, mesmo em suicídios. Entre uma coisa e outra, a vida.

Esta está plena de obstáculos e prazeres, já que o tempo, este sim, é determinado aleatoriamente. A necessidade de controlar o tempo de viver é que talvez seja a principal determinante das neuroses. As guerras, os sentimentos como o ódio e seu contrário, a indiferença, tentam preencher este espaço de tempo. É preciso inventar relógios e outros bichos, impor um sistema para o controle mínimo.

E assim vai. Vamos inventando sistemas para colocar ordem. A psicanálise reconhece a semelhança, mas não dispensa a alteridade. A interpretação, deduzida por Sigmund Freud, aprimorada por outros, só tem valor, no meu modesto entender, se houver um campo criativo e saído do amor de transferência e da vontade do analista de estar ali.

Um bebê precisa renascer a cada momento, a qualquer momento. Então, o termo transferência, como nomeou Freud, seria a criação de um campo afetivo entre paciente e terapeuta para recriar o duo mãe-bebê, onde ocorre uma Internalização Transmutadora, como quis Heinz Kohut, transformando parte do discurso do outro, criando o novo dentro do antigo e jogando com isso. Esta seria a arte, a derradeira forma da metáfora do real.

Assim é, caríssimos leitores, que ser com o outro, suficientemente capaz de deixar-se inventar – como ocorre na função materna – é uma das formas onde aparece a luz a desvendar os mistérios patológicos sem ferir desnecessariamente.

Donald Winnicott conseguiu definir o conceito de “Espaço Transicional”, Carl Rogers as regras da “Liberdade para Ser”, e Freud, o gênio que iniciou tudo isso, traduziam o funcionamento das instâncias do que chamaram de Consciente e Inconsciente. Acho que trabalhamos todos juntos quando atendemos alguém com afeto e se deixando inventar. E espelhando isso em torno do setting terapêutico.

Se é que precisamos do outro para ser, é justo considerar o que um paciente me dizia: “Prefiro qualquer coisa que não seja a solidão”. Deixei-o só, bem em frente a minha centenária cadeira.

Então, bebi água da garrafinha. Olhou pidão, mas não ofereci. Mais do que ele, preciso ser eu. E passa, e passa, e passa o tal tempo de Greenwich Village.