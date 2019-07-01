Paulo Bonates
Paulo Bonates
É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças

A viagem inaugural dos indesejáveis do ES está prestes a zarpar

Encabeçando a lista de passageiros estão os responsáveis pelo ataque aéreo de minério que infesta e polui tudo, e não estão nem aí para as doenças respiratórias que causam

Publicado em 01/07/2019 às 17h32
Atualizado em 01/10/2019 às 21h42


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.