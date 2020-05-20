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Pandemia

Tecnologia a favor do isolamento social e combate ao coronavírus

O monitoramento do índice de isolamento social é um bom exemplo da necessidade de ampliar a responsabilidade compartilhada para superarmos as adversidades trazidas pela pandemia

Públicado em 

20 mai 2020 às 05:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Geoposicionamento: tecnologia mostra comportamento das pessoas em tempo de isolamento Crédito: Divulgação
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vêm contribuindo para proporcionar análises de padrões e tendências da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), subsidiando o planejamento e processo decisório dos governos.
Como já mencionado nessa coluna, a Universidade Johns Hopkins desenvolveu um portal em Sistema de Informação Geográfica (SIG) que permite monitorar os casos confirmados e mortes decorrentes da Covid-19 no mundo. Inúmeras instituições do campo da saúde, de pesquisa e de ensino estão utilizando informações desse portal para desenvolver estudos e pesquisas para subsidiar ações de controle da pandemia.

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Nessa linha de iniciativas em resposta à disseminação da doença, grandes empresas de TICs estão compartilhando dados sobre a interação social. A Google, por exemplo, está produzindo e divulgando relatórios de mobilidade comunitária. Os governos e sociedade têm acesso ao percentual de circulação de pessoas em categorias de lugares: estabelecimentos comerciais, farmácias, supermercados, parques, espaços de recreação, dentre outros.
Os dados de localização de aplicativos mobiles, como o Google Maps, são tratados de forma agregada, preservando a privacidade dos usuários. Esse processo envolve tecnologia avançada de anonimização, o que garante a proteção e segurança das informações.

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O Brasil possui 210 milhões de habitantes e mais de 230 milhões de celulares ativos. As principais operadoras de telefonia também estão somando esforços e disponibilizando o índice de isolamento social para os governos de Estados como Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. O citado índice é uma variável relevante para ser monitorada. Respeita rigorosos protocolos de privacidade estabelecidos pela política de proteção de dados, não permitindo identificar qualquer informação sobre os celulares. Os dados são anonimizados e agregados na escala de Estados e municípios.

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O monitoramento do índice de isolamento social é um bom exemplo da necessidade de ampliar a responsabilidade compartilhada para superarmos as adversidades trazidas pela pandemia. Os governos estaduais e municipais, o setor privado, nesse caso ilustrado pelas operadoras, e a sociedade são instâncias essenciais que devem integrar esforços no sentido de uma maior conscientização relativa ao isolamento social e outras medidas que tendem a distensionar a pressão no sistema de saúde advinda pelo aumento do número de novos casos da Covid-19.

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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