Tecnologia a favor do isolamento social e combate ao coronavírus

Geoposicionamento: tecnologia mostra comportamento das pessoas em tempo de isolamento Crédito: Divulgação

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vêm contribuindo para proporcionar análises de padrões e tendências da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) , subsidiando o planejamento e processo decisório dos governos.

Como já mencionado nessa coluna , a Universidade Johns Hopkins desenvolveu um portal em Sistema de Informação Geográfica (SIG) que permite monitorar os casos confirmados e mortes decorrentes da Covid-19 no mundo. Inúmeras instituições do campo da saúde, de pesquisa e de ensino estão utilizando informações desse portal para desenvolver estudos e pesquisas para subsidiar ações de controle da pandemia.

Nessa linha de iniciativas em resposta à disseminação da doença, grandes empresas de TICs estão compartilhando dados sobre a interação social. A Google, por exemplo, está produzindo e divulgando relatórios de mobilidade comunitária. Os governos e sociedade têm acesso ao percentual de circulação de pessoas em categorias de lugares: estabelecimentos comerciais, farmácias, supermercados, parques, espaços de recreação, dentre outros.

Os dados de localização de aplicativos mobiles, como o Google Maps, são tratados de forma agregada, preservando a privacidade dos usuários. Esse processo envolve tecnologia avançada de anonimização, o que garante a proteção e segurança das informações.

O Brasil possui 210 milhões de habitantes e mais de 230 milhões de celulares ativos. As principais operadoras de telefonia também estão somando esforços e disponibilizando o índice de isolamento social para os governos de Estados como Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. O citado índice é uma variável relevante para ser monitorada. Respeita rigorosos protocolos de privacidade estabelecidos pela política de proteção de dados, não permitindo identificar qualquer informação sobre os celulares. Os dados são anonimizados e agregados na escala de Estados e municípios.