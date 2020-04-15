Ações governamentais no ES são respaldadas pelo conhecimento científico

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta

Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), autoridades em diversos países têm buscado desenvolver o planejamento e a gestão de crise com base em evidências empíricas. Nessa linha mestra, o processo de tomada de decisão tende ser mais eficiente, eficaz e assertivo.

O conhecimento científico é essencial para nortear estratégias mais adequadas para prevenir, mitigar e controlar os impactos na saúde pública, sociedade e economia. Estudos e pesquisas científicas estão sendo desenvolvidos a partir de bases de dados oficiais, como da Organização Mundial de Saúde (OMS) , Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde.

Por meio dos diagnósticos produzidos, os governos passam a conhecer os padrões, as tendências e a magnitude do problema enfrentado, no caso a pandemia da Covid-19. Processos de monitoramentos precisos foram implementados em vários Estados brasileiros.

Em 13 de março, ainda quando a transmissão comunitária não estava estabelecida no Espírito Santo, o governo estadual prudentemente consolidou a Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública que tem como um de seus propósitos o monitoramento de informações para subsidiar o processo decisório. Essa foi uma decisão responsável e assertiva, respaldada em evidências empíricas.

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Ainda nessa data, o governo decretou Estado de Emergência em Saúde Pública . Com isso, uma série de medidas foram adotadas para ampliar a capacidade de atendimento e tratamento de pacientes da Covid-19 na rede de saúde. Na sequência, foram implantadas medidas que contribuíram para reduzir a aglomeração e circulação de pessoas. Essas ações foram respaldadas em informações precisas.

Além disso, a população passou a contar com o portal coronavirus.es.gov.br que congrega um conjunto de orientações sobre a prevenção, sintomas da doença e etiquetas respiratória e social em tempos da pandemia. No mencionado portal, a população tem acesso aos boletins diários que apresentam os dados sobre a disseminação do novo coronavírus no território capixaba.

O Plano de Estadual de Prevenção e Controle do Novo Coronavírus, coordenado pela Secretaria de Saúde, também está disponibilizado no mesmo sítio eletrônico. A Secretaria de Controle e Transparência (SECONT) passou a concentrar a publicação de contratos emergenciais firmados nesse período da pandemia no citado portal, o que amplia a segurança e controle das contratações e aquisições. Todas as leis e decretos relativos às medidas de mitigação e controle da Covid-19 estão disponibilizados e organizados no portal coronavirus.es.gov.br.

O governo do Estado também se antecipou preventivamente à pandemia da Covid-19 com a estruturação do Centro de Comando e Controle (CCC), que integra secretarias estaduais, autarquias, corpo de bombeiros militar, polícias e outras instituições. Esse Centro está funcionando sete dias na semana e está organizado em setores estratégicos na gestão da crise, a saber, planejamento, logística, operações e comunicação.