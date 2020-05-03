Sem Moro, programas que tinham o seu DNA tendem a ser desmantelados

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil



No final de 2018, o então juiz Sergio Moro deixou sua carreira na Justiça federal para integrar a equipe do governo Bolsonaro. Moro assumiu o Ministério da Justiça sob a condição que teria “carta branca” no combate à corrupção e ao crime organizado. Essa condição foi publicamente aceita pelo presidente.

O histórico de atuação no combate à corrupção e o destaque de Sergio Moro na Operação Lava Jato reservaram notoriedade para ele assumir o cargo. Profissionais da segurança pública e especialistas criaram expectativas com o novo ministro.

Moro sofreu uma significativa derrota quando Bolsonaro promoveu a transferência do Coaf para o Ministério da Economia. Essa alteração dificultou as investigações sobre movimentações bancárias suspeitas e, consequentemente, gerou adversidades no combate à corrupção.

Mesmo com esse tipo de desencontro, Moro deu sequência à sua gestão. Potencializando o trabalho da equipe técnica do ministério, o programa Em Frente, Brasil foi lançado em agosto de 2019. Partiu de experiências exitosas de políticas de segurança pública para estruturar um projeto-piloto em cinco cidades, trazendo as frentes de repressão qualificada e prevenção social.

As ações do programa até o momento se resumiram ao envio de reforços policiais via Força Nacional. Esse incremento tem contribuído para ampliar o trabalho integrado das agências de segurança pública. O Em Frente, Brasil vem recebendo críticas da sociedade e de especialistas por apresentar uma escala espacial de atuação reduzida e por não ter avançado na vertente da prevenção social.



Outra ação da gestão de Moro que ganhou destaque foi o pacote anticrime. Apesar de ter sofrido uma série de alterações, o pacote, em certa medida, favoreceu um maior endurecimento das sanções relativas aos crimes mais graves.



Com a saída de Moro, programas e ações com seu DNA no Ministério da Justiça tendem ser desmantelados e descontinuados. Ademais, o fator que motivou a saída do ministro abre uma ferida no combate à corrupção.