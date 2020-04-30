Decisão do Supremo ensina que poder do presidente não é sem limites

Contudo, a presidência, à qual foi alçado pelo voto popular, dentro dos ritos democráticos, não lhe dá o poder supremo. Os flertes autoritários de qualquer mandatário eleito nessas bases institucionais são inviabilizados pelo sistema de freios e contrapesos que está na espinha dorsal da democracia. Alexandre de Moraes cumpriu esse papel ao se colocar diante de Bolsonaro e seu propósito. Mesmo que a nomeação da cúpula da Polícia Federal esteja entre as atribuições do chefe do Executivo, disso ninguém discorda, a nomeação de Ramagem fere os princípios de impessoalidade, moralidade e interesse público explícitos na Constituição.