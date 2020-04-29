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Nomeação de Ramagem

Bolsonaro desautoriza AGU e diz que vai recorrer: 'Quem manda sou eu'

'Eu quero o Ramagem lá. É uma ingerência, né? Mas vamos fazer tudo para o Ramagem', afirmou nesta quarta o presidente a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, sobre nomeação de diretor da PF impedida por ministro do Supremo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 19:58

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 19:58

Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que vai recorrer de decisão do STF Crédito: Alan Santos/PR
Duas horas após a Advocacia-Geral da União (AGU) informar que não iria recorrer da liminar que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem na Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o órgão e disse que o governo vai tentar reverter a decisão. "Quem manda sou eu", afirmou o presidente a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.
"Eu quero o Ramagem lá. É uma ingerência, né? Mas vamos fazer tudo para o Ramagem. Se não for, vai chegar a hora dele e eu vou botar outra pessoa", disse o presidente.
Mais cedo, a AGU havia dito, em nota, que não iria apresentar recurso contra a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pelo fato de o governo ter anulado o decreto em que Ramagem havia sido nomeado. A publicação, do início da tarde, cancelava também a sua exoneração como diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), cargo para o qual ele voltou.

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Questionado sobre a declaração do presidente, o recém-empossado advogado-geral da União, José Levi, reforçou que o órgão não prevê a apresentação de recurso junto ao Supremo para reverter a decisão que suspendeu a nomeação. "Já foi dito que não vai recorrer", disse Levi ao ser questionado por jornalistas.
Ao suspender a nomeação de Ramagem, Moraes aceitou os argumentos do PDT, que apontou abuso de poder por desvio de finalidade. O partido alega que a indicação de um amigo da família Bolsonaro para o posto teve como objetivo interferir politicamente no órgão de investigação.
Na decisão, o ministro do Supremo cita declarações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que acusou Bolsonaro de tentar interferir nos rumos de investigações e de cobrar relatórios de inteligência da PF.
No discurso em que deu posse ao novo ministro da Justiça, André Mendonça, e ao novo advogado-geral da União, Bolsonaro já havia sinalizado que iria insistir na nomeação. O senhor Ramagem, que tomaria posse, foi impedido por uma decisão monocrática. Gostaria de honrá-lo hoje dando posse como diretor-geral da PF. Tenho certeza que esse sonho brevemente se concretizará para o bem da nossa PF e do nosso Brasil, afirmou o presidente.

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