Bolsonaro desautoriza AGU e diz que vai recorrer: 'Quem manda sou eu'

Presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que vai recorrer de decisão do STF Crédito: Alan Santos/PR

"Eu quero o Ramagem lá. É uma ingerência, né? Mas vamos fazer tudo para o Ramagem. Se não for, vai chegar a hora dele e eu vou botar outra pessoa", disse o presidente.

Mais cedo, a AGU havia dito, em nota, que não iria apresentar recurso contra a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pelo fato de o governo ter anulado o decreto em que Ramagem havia sido nomeado. A publicação, do início da tarde, cancelava também a sua exoneração como diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), cargo para o qual ele voltou.

Questionado sobre a declaração do presidente, o recém-empossado advogado-geral da União, José Levi, reforçou que o órgão não prevê a apresentação de recurso junto ao Supremo para reverter a decisão que suspendeu a nomeação. "Já foi dito que não vai recorrer", disse Levi ao ser questionado por jornalistas.

Ao suspender a nomeação de Ramagem, Moraes aceitou os argumentos do PDT, que apontou abuso de poder por desvio de finalidade. O partido alega que a indicação de um amigo da família Bolsonaro para o posto teve como objetivo interferir politicamente no órgão de investigação.

Na decisão, o ministro do Supremo cita declarações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que acusou Bolsonaro de tentar interferir nos rumos de investigações e de cobrar relatórios de inteligência da PF.