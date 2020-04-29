Bolsonaro acena ao Supremo e diz que brevemente Ramagem será diretor da Polícia Federal

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

Horas depois de uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que impediu a posse de Alexandre Ramagem como novo diretor-geral da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro fez nesta quarta-feira (29) acenos à corte e defendeu a independência e harmonia entre os poderes, porém disse ainda sonhar em dar posse a seu indicado no comando da corporação.

O discurso, de improviso, ocorreu em solenidade de posse do advogado André de Almeida Mendonça, 47, como substituto de Sergio Moro no Ministério da Justiça.

No mesmo dia, horas antes, o ministro Alexandre de Moraes (STF) havia cancelado a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da PF, feita um dia antes pelo presidente. Após decisão do Supremo, Bolsonaro revogou a nomeação para o comando da Polícia Federal.

Mesmo com a decisão de Moraes, Bolsonaro disse ainda esperar que Ramagem assuma o posto, embora não tenha detalhado como isso pode ocorrer.

"Respeito o poder Judiciário, respeito as suas decisões, mas nós antes de tudo respeitamos a nossa Constituição. O senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro do STF", discursou, destacando que conheceu seu indicado após a eleição presidencial, quando o delegado da PF passou a coordenar sua equipe de segurança.

"Creio ser uma missão honrada para o senhor Ramagem. Gostaria de honrá-lo hoje dando-lhe posse como diretor-geral da Polícia Federal. Tenho certeza que esse sonho meu, mais dele [Ramagem], brevemente se concretizará para o bem da nossa Polícia Federa e do nosso Brasil".

Bolsonaro declarou ainda que a Polícia Federal não persegue ninguém, "a não ser bandidos".

O presidente do STF, Dias Toffoli, e o ministro da corte Gilmar Mendes compareceram ao evento no Palácio do Planalto.

Na mesma cerimônia, lendo um artigo da Constituição, Bolsonaro também destacou a importância da harmonia entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e disse que segue esse princípio.

"Assim me comporto e dirijo essa nação. Não posso admitir que ninguém ouse desrespeitar ou tentar desbordar a nossa Constituição. Esse é o meu papel; o papel não só dos demais poderes, bem como de qualquer cidadão desse Brasil. Harmonia, independência e respeito entre si", acrescentou o presidente.

Mais cedo, após o revés no Supremo, auxiliares do campo jurídico de Bolsonaro passaram a estudar qual seria a melhor estratégia, levando em conta também aspectos políticos. O presidente, segundo relatos feitos à reportagem, tentou insistir em sua indicação, mas foi informado por sua equipe de que reverter a decisão do STF seria quase impossível.

Foram lembrados casos recentes em que ex-presidentes tiveram algumas de suas nomeações barradas pela Corte, como por exemplo da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) para o Ministério do Trabalho, no governo de Michel Temer, e do ex-presidente Lula para a Casa Civil no governo de Dilma Rousseff.

Essa análise levou a uma desistência do novo de Ramagem e a AGU (Advocacia-Geral da União) decidiu não recorrer da decisão judicial.

O governo começa agora a avaliar novos nomes para o comando da PF e uma possibilidade aventada por uma ala é indicar o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Outras possibilidades ainda estão em estudo.

Moraes atendeu a um pedido do PDT, que entrou com um mandado de segurança no STF alegando "abuso de poder por desvio de finalidade" com a nomeação do delegado para a PF.

A nomeação de Ramagem, amigo do clã Bolsonaro que era diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), motivou uma ofensiva judicial para barrá-la, tendo em vista os interesses da família e de aliados do presidente em investigações da Polícia Federal.

No sábado (25), o jornal Folha de S.Paulo mostrou que uma apuração comandada pelo STF, com participação de equipes da PF, tem indícios de envolvimento de Carlos em um esquema de disseminação de fake news. ?

?"Defiro a medida liminar para suspender a eficácia do decreto [de nomeação] no que se refere à nomeação e posse de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal", diz a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal.

O magistrado concentra os argumentos de sua decisão no comportamento de Bolsonaro. Alexandre baseou a suspensão da posse em elementos que apontam o interesse do presidente em nomear para o comando da PF um diretor que poderia fornecer a ele acesso a informações privilegiadas. O perfil de Ramagem e sua proximidade com a família são citados como fatores secundários.

"Sempre falei para ele: 'Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação", disse o próprio Bolsonaro em pronunciamento após o pedido de demissão de Moro.

Em sua decisão, Moraes afirmou haver "inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público". Anotou ainda que, "em um sistema republicano, não existe poder absoluto ou ilimitado, porque seria a negativa do próprio Estado de Direito".

"Se, por um lado, no exercício de suas atribuições, ao presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade para escolher aqueles que entender como as melhores opções para o interesse público [...], por outro lado, o chefe do Poder Executivo deve respeito às hipóteses legais e moralmente admissíveis", escreveu o ministro.

O magistrado cita declarações feitas por Sergio Moro no pronunciamento em que anunciou sua demissão do Ministério da Justiça e acusou Bolsonaro de tentar intervir na Polícia Federal.

"[Moro] afirmou expressa e textualmente que o presidente da República informou-lhe da futura nomeação do delegado federal Alexandre Ramagem para a Diretoria da Polícia Federal, para que pudesse ter 'interferência política' na instituição, no sentido de 'ter uma pessoa do contato pessoal dele', 'que pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência'", escreveu.