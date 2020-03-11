Honestidade intelectual é virtude que deve ser cultivada

Violência Crédito: Divulgação

A falta de honestidade intelectual se distancia substancialmente dos preceitos éticos, democráticos e republicanos. Com essa postura, o interlocutor se afasta da integridade analítica e se associa à arrogância, vaidade e soberba. O sujeito fica cego ou, na melhor das hipóteses, míope aos fatos do mundo real.

Essa postura nos remete à obra literária de José Saramago, “Ensaio sobre a Cegueira”, a qual versa sobre uma misteriosa epidemia de cegueira branca que se dissemina por uma cidade, alterando o comportamento das pessoas e revelando o lado mais sombrio de determinados indivíduos.

artigo “O hábito de olhar para o retrovisor”, publicado no último dia 4 de março , apresentou exemplos de pouco apreço pela honestidade intelectual, o que coloca sua credibilidade em xeque. O texto foi assinado pelo ex-secretário de Economia e Planejamento do ES (2015-2018). Por conta dessa trajetória profissional, prefiro acreditar em uma eventual desatenção do autor quando colocou no papel algumas de suas ideias.

Antes de comentar, respeitosamente, passagens do citado artigo gostaria de chamar atenção sobre o título. O autor reiteradas vezes cai na própria armadilha e prova que tem o hábito excessivo de “olhar para o retrovisor”. Já no início, se apresenta como ex-secretário da SEP no período 2015-2018. Esses anos são citados sete vezes naquela redação. Isso indica que o narrador está preso em seu próprio retrovisor e o mesmo tem um grande ponto cego para negar o passado alheio.

Não tenho nada contra o passado. Pelo contrário, acredito que devemos olhar para trás com sabedoria e honestidade intelectual. Potencializar os acertos do passado, assim como aprender com os erros cometidos para corrigi-los no presente e projetar um futuro melhor. Isso vale para o nossa vida pessoal, governos e instituições. A história nos ensina muito, vide os legados de Eric Hobsbawm, François Dosse e de outros tantos historiadores. Negar a história ou distorcer fatos é um dos caminhos mais sorrateiros para fragilizar as sociedades e democracias.

O texto do ex-secretário afirma que “em 2015 implantamos o programa ocupação social”. Como sabemos por meio da história recente, o programa somente começou a realizar as primeiras ações no decorrer de 2016. Talvez por isso torna-se compreensivo a imprecisão na seguinte afirmação: “Com o programa [ocupação social], o índice de homicídios de jovens de 15 a 24 anos caiu 55% nos bairros periféricos”.

Ao final dessa frase, que também está presente no artigo do ex-secretário, surgem algumas dúvidas. A redução aconteceu em qual período? O ano de 2015 foi considerado nesse cálculo? Existe alguma avaliação de impacto, “baseada em fatos e evidências concretas”, que permite estabelecer relação de causalidade entre o programa e a propalada redução? Em caso de inexistência da referida avaliação, não seria essa uma relação espúria?

O ponto cego no “retrovisor” do autor aparece novamente quando ele menciona que na gestão 2015-2018, “alcançamos resultados notáveis - [...] o menor índice de homicídios desde a década de 90 [...]”. A história e os avanços do ES não se resumem ao período de 2015-2018.

Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), os homicídios no Espírito Santo apresentam tendência acumulada de queda desde 2010. Parte dessa diminuição é explicada pela implementação do Programa Estado Presente entre 2011 e 2014. Essa constatação se baseia no recente estudo, baseado em fatos e evidências científicas, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com o título de “Uma avaliação de impacto de política de segurança pública: o Programa Estado Presente do Espírito Santo”.

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O equilíbrio nas contas públicas não deve ser um fim nele mesmo. Tal equilíbrio deve ser utilizado como propulsor de políticas públicas que viabilizem a articulação do crescimento econômico com desenvolvimento social. Essa foi a regra de ouro aprendida pelos capixabas ao longo das últimas décadas. Como nos ensina brilhantemente o professor Orlando Caliman, “foi com temperança e prudência que o Espírito Santo foi governado nos últimos 17 anos”.

Na produção acadêmico-científica, a honestidade intelectual consiste em um princípio essencial. Partimos desse valor, que é muito caro e imprescindível para a ciência, para desenvolvermos e implementarmos metodologias com o objetivo de testar hipóteses e tentar solucionar problemas.