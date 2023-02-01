A nobre missão de ser servidor público

Sou servidor público há mais de 20 anos, com muito orgulho e comprometimento. Iniciei minha trajetória profissional como docente na rede pública estadual. Na sequência trabalhei por seis anos na Secretaria de Segurança Pública (Sesp), quando integrei a equipe da Gerência de Estatística e Análise Criminal (GEAC) nas fases de sua criação e desenvolvimento dos primeiros projetos.

Aquele foi um período de muito aprendizado e inovação. A equipe da GEAC implementou várias ações que contribuíram para que o Espírito Santo desse um salto na qualidade dos bancos de dados, estatísticas e análises criminais. Com os projetos “Segurança na palma da mão” e “Mapa do Crime”, a GEAC foi contemplada nas edições de 2005 e 2007 do Inoves, prêmio da inovação na administração pública capixaba. Tive a grata satisfação de integrar aquela equipe de especialistas.

Por ter passado em um concurso do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), em 2010 me desliguei da Sesp. Minha passagem pelo Iema foi curta, mas de grande valor para o intercâmbio de experiências. Trabalhei com uma equipe com elevado potencial de inovação e conhecimento tecnológico na Coordenação de Geoprocessamento (Geomática).

Nos últimos anos, o IJSN ampliou sua visibilidade e prestação de serviços especializados com projetos de grande relevância e impacto social, como os estudos e diagnósticos que compõem o programa de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), a construção da Matriz Insumo-Produto (MIP), que possibilita a análise da estrutura econômica capixaba de forma desagregada, e a constituição do Observatório da Segurança Cidadã (OSC/ES). Vale ressaltar que esse último projeto foi contemplado pelo prêmio Inoves 2022.

Durante os períodos mais críticos da pandemia da Covid-19 , o IJSN desenvolveu o Observatório da Covid-19, que passou a contar com os trabalhos integrados dos especialistas da instituição e de organizações parceiras, como a Ufes, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde (Sesa), Samu e Universidade Vila Velha (UVV).

No âmbito desse Observatório foi constituído o Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) que é coordenado pelo IJSN e colaborou para o desenvolvimento de ferramentas que auxiliaram o planejamento e tomada de decisão da gestão de risco da pandemia, a saber, o Painel Covid-19 do ES que foi avaliado e recebeu nota máxima de renomadas entidades internacionais de controle e transparência, como a OKBR e a Transparência Internacional, e a Matriz e Mapa de Risco, projeto este que também foi agraciado com o prêmio Inoves em 2022. O instituto esteve do lado do governo do Estado e da sociedade capixaba valorizando a ciência, a mitigação de impactos e a preservação de vidas no momento mais crítico dos últimos 100 anos da história mundial.

Na última semana tive a grande honra recebe r o anúncio do nosso governador Renato Casagrande para liderar o querido IJSN , na condição de diretor-presidente, instituição da qual faço parte há 12 anos na carreira de especialista e onde já desenvolvi trabalhos em coordenações técnicas, na Diretoria de Estudos e Pesquisas (DEP) e nos últimos quatro anos na Diretoria de Integração e Projetos Especiais (Dipe). O IJSN é uma organização de relevância para a produção científica, a elaboração e aprimoramento de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida dos capixabas e o desenvolvimento do Estado Espírito Santo.