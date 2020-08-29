O que os símbolos da Nike e raiz quadrada têm a ver com a economia do país?

Símbolo da raiz quadrada ajuda a explicar desenvoltura da economia brasileira Crédito: Divulgação

Creio que as pessoas ainda se lembram do símbolo da raiz quadrada. Talvez nem tanto em usá-lo enquanto modelo e referência no procedimentos de algum cálculo propriamente dito. Hoje, cálculos são feitos praticamente com ferramentas digitais. Não precisa fazer aquelas continhas na ponta do lápis. Mas o que soa mais curioso é que nunca me havia passado pela cabeça que em algum momento iria me deparar com o seu uso enquanto sinalizador de retomada da economia.

Pois é exatamente o que está sendo discutido no momento. Alguns especialistas, por exemplo, com predominância daqueles que perscrutam o futuro com cenários, andam dizendo e demonstrando que a retomada da economia brasileira poderá seguir o desenho semelhante ao de uma raiz quadrada. Lembremo-nos de que o símbolo da raiz quadrada tem o formato que começa com um pequeno traço ligeiramente ascendente, seguindo-se por uma figura em forma de V, e ao final um traço no formato de reta.

Trazendo a simbologia para o mundo da economia, seria como termos um cenário de sinalização de retomada em 2019, que de fato aconteceu, seguindo-se um verdadeiro mergulho e um retorno relativamente rápido – formato V. Porém, tendo em vista determinadas condicionantes, a economia poderia não dispor de forças suficientes para segurar uma sequência de crescimento sustentado. Ao contrário, poderia permanecer em patamares bem aquém do potencial.

Mas como a Nike entra nesse contexto? Bem, o símbolo da Nike tem algo em comum com a raiz quadrada, que é o V, porém um V mais aberto, com abertura maior, que pode variar de amplitude, finalizando com um calda longa e ascendente, num ângulo mais comedido, ou seja, fechado.

Decifrando para o economês, teríamos um cenário, também sob determinadas condicionantes, de retomada mais lenta, por conseguinte mais longa, porém com sinalização mais firme de crescimento.