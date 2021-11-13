Bolsonaro no G20: nada além do pisão no pé de Angela Merkel

Com uma agenda esvaziada, os encontros parece-nos não terem sido guiados por pauta de temas que pudessem proporcionar ao Brasil espaços de diálogos e alinhamentos, ou, que é o que se esperaria, algum protagonismo em temas relevantes para o país e o mundo. Há quem avalie que tenha faltado um trabalho de articulação, de bastidores, por parte do Itamaraty. Ou seja, faltou diplomacia.