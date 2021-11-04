Bolsonaro vira piada em talk show após confundir político com Jim Carrey

Jair Bolsonaro (sem partido), 66, foi motivo de chacota em talk show norte-americano. Durante a abertura do The Late Show, Stephen Colbert, 57, fez piada com o fato do presidente brasileiro ter confundido o enviado dos Estados Unidos para assuntos climáticos, John Kerry, 77, com o ator e humorista, Jim Carrey, 59, em entrevista nesta segunda-feira (1º).
Bolsonaro estava em Anguillara Vêneta, cidade localizada na região do Vêneto, na Itália, onde o bisavô dele nasceu, para receber o título de cidadão honorário, quando comentou sobre a reunião com o ex-senador norte-americano. "Sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês", disse aos jornalistas.
"Muita gente acha que ele quis falar o enviado americano para o Clima, John Kerry, mas eu acho que ele quis dizer Jim Carrey", afirmou Colbert, arrancando risos da plateia. Em seguida, o apresentador concluiu a piada fazendo trocadilhos com títulos de filmes estrelados pelo humorista canadense para tirar sarro do presidente do Brasil.
"Vários países prometeram reduzir suas emissões de carbono, mas eu digo: 'O Mentiroso'. Para acreditar nisso você precisa ser 'Debi e Loide'. Nem o 'Todo Poderoso' vai nos ajudar se nós não salvarmos a Terra do 'Brilho Eterno [de Uma Mente sem Lembranças]', todos no '[O] Mundo de Andy', sem falar no que vai acontecer nas calotas polares em 'Os Pinguins do Papai'. Se não resolvermos essa crise, vamos nos arrepender '[Batman] Forever' (para sempre)", concluiu.