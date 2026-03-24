Metro Quadrado
Metro Quadrado
Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pela editora de Imóveis Karine Nobre.

Com VGV de R$ 500 milhões na Grande Vitória, Rede Netimóveis prepara expansão

Grupo que reúne 15 imobiliárias e administra 7 mil imóveis no ES realiza, nesta quarta (25), convenção de vendas com os resultados de 2025 e planos para crescer este ano

Publicado em 24/03/2026 às 15h20
Enseada do Suá
Rede Netimóveis tem hoje mais de 7 mil imóveis administrados no ES. Crédito: Fernando Madeira

Mais de R$ 500 milhões de valor geral de vendas (VGV) na Grande Vitória, 15 imobiliárias, 160 corretores e mais de 7 mil imóveis administrados no Espírito Santo. Esses são os números da Rede Netimóveis no Espírito Santo, que realiza, nesta quarta-feira (25), sua convenção de vendas “Sou Netimóveis Espírito Santo”, onde será divulgado o balanço do ano passado e planos para 2026, entre eles, o crescimento da rede no Estado.

Segundo adianta o vice-presidente da rede, Winston Valentim, um dos pilares do evento desta quarta é comunicar sobre os avanços da Netimóveis. “Já temos algumas imobiliárias em fase de análise para fazer parte da rede. Pretendemos crescer 25% neste ano. Atualmente, somos a maior rede de gestão patrimonial do Espírito Santo, com mais de 7 mil imóveis administrados em nossa carteira”, conta.

A convenção acontece no Vitória Grand Hall, a partir das 8h, e terá na programação, além da cerimônia dos melhores do ano, apresentação de projetos e novidades e palestras de profissionais, como o presidente da Netimóveis Brasil, Ariano Cavalcanti.

Ele é fundador do Secovi-MG e presidente da cooperativa de crédito focada no mercado imobiliário, a Sicoob Imob.vc. Entre os assuntos abordados estão redes organizacionais, o poder da cooperação, blockchain, criptoativos, multiverso e inteligência artificial.

“Queremos, com esse evento, valorizar as pessoas que fazem parte da Netimóveis, pois são nossos principais ativos. Iremos anunciar o Netimóveis One, projeto de capacitação e desenvolvimento de corretores”, complementa Valentim.

Heleganz inicia obras com 60% das unidades comercializadas

O empreendimento Heleganz Residence, da Javé Construtora, localizado em Itapuã, Vila Velha, já está com 60% de suas unidades comercializadas. Atualmente na fase de fundação, o projeto terá obras iniciadas em abril. “O ritmo positivo de vendas antecipadas acompanha uma tendência observada no setor imobiliário, em que empreendimentos bem localizados e com propostas diferenciadas, como o Heleganz, conquistam rapidamente a confiança dos compradores, mesmo antes do avanço físico das obras”, pontua Diego Freire, diretor-geral da Javé.

Capixabas em Milão

inclui os franqueados e brokers Renato Avelar, Leonardo Lima e Luiz Eugênio Paixão, além dos corretores de alta performance Juliana Leão (Chairman por dois anos consecutivos) e Hudnei Calmon (Platinum e Chairman em 2025).
Delegação da Re/Max Espírito Santo esteve em evento global da marca em Milão. Crédito: Divulgação

O mercado imobiliário do Espírito Santo aterrissou em solo italiano, na última semana. Uma comitiva da Re/Max Espírito Santo participou do The Winners, evento da rede global de corretores, que aconteceu na última semana, em Milão, na Itália.

Na programação, tendências globais e networking internacional, com modelos de sucesso da Europa. O grupo, sob o comando do diretor regional Aluisio Sarlo, incluiu os franqueados e brokers Renato Avelar, Leonardo Lima e Luiz Eugênio Paixão, além dos corretores Juliana Leão (Chairman por dois anos consecutivos) e Hudnei Calmon (Platinum e Chairman em 2025).

Javé entrega Castle Hill neste fim de semana

Outro empreendimento da Javé, o Castle Hill, prepara a sua entrega neste sábado (28), a partir de 12h. Localizado em Vargem Alta, o projeto tem uma área de 411.400m², dos quais 126.670m² são destinados à preservação ambiental. “O projeto foi concebido para quem busca uma conexão genuína com a natureza, sem abrir mão de serviços de alto padrão e da proximidade com a região metropolitana”, afirma José Luiz Nunes, CEO da Javé.

Especialista aponta riscos em contratos de adesão e modelos genéricos

O Seguro Habitacional é responsável por proteger o comprador e o banco em contratos de financiamento imobiliário
O contrato imobiliário demanda detalhes, que se passarem despercebidos podem dar problema no futuro. Crédito: Shutterstock

A elaboração de contratos imobiliários deve priorizar a especificidade das cláusulas de rescisão, multas e prazos, preterindo modelos genéricos ou automatizados. Segundo o advogado Luiz Miguel Dubal, especialista na área, a ausência de detalhamento técnico na identificação das partes e na descrição do imóvel constitui um dos principais riscos jurídicos em transações de compra, venda e locação.

No segmento de locação, a recomendação técnica recai sobre a formalização da vistoria inicial por escrito, acompanhada de registro fotográfico, para delimitar responsabilidades sobre danos preexistentes. Quanto às garantias, o seguro-fiança tem apresentado maior liquidez e agilidade processual em comparação ao fiador tradicional ou à caução, otimizando o tempo de vacância do imóvel.

Para aquisições junto a construtoras, a análise documental deve confirmar o registro da incorporação imobiliária na matrícula do imóvel. O documento deve prever, obrigatoriamente, cronogramas de entrega e penalidades pecuniárias em caso de descumprimento de prazos, assegurando a validade jurídica do negócio diante de eventuais atrasos nas obras.

Dubal desaconselha o uso de contratos prontos da internet ou gerados por inteligência artificial. “Cada contrato é único, com suas peculiaridades. Não aconselho ninguém a usar modelos prontos. A consulta a um advogado especializado é indispensável.”

LEIA MAIS EM METRO QUADRADO

Morar prepara lançamento de condomínio-clube dentro do Minha Casa, Minha Vida na Serra
RS deve lançar, ainda em março, 2 quartos de alto padrão no Barro Vermelho
Soma Urbanismo projeta VGV de R$ 600 milhões em lançamentos em 2026
Terreno do Oásis terá apartamentos de 2 e 3 quartos e prédio de salas corporativas
Construtora vai lançar mais de 2 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida em Vila Velha, Serra, Linhares e Aracruz

A Gazeta integra o

Saiba mais
Mercado imobiliário Imobiliária

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.