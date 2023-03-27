Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado imobiliário

Não existe imóvel ruim, o que existe é imóvel fora de preço

Apesar da evolução registrada nos métodos para composição real de preços, muitos se acomodaram e seguem adotando práticas antigas

Publicado em 27 de Março de 2023 às 01:59

Públicado em 

27 mar 2023 às 01:59
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

A avaliação de imóveis deve se basear em fatos, pois não existe um imóvel igual a outro
A avaliação de imóveis deve se basear em fatos, pois não existe um imóvel igual a outro Crédito: Shutterstock
*Renato Avelar
Avaliar um imóvel de forma correta e justa não é uma tarefa fácil, especialmente porque este tema, absolutamente necessário para a formação correta do preço final de qualquer empreendimento, ainda é feito por muitos de forma artesanal.
Preponderante na base da cadeia comercial do mercado imobiliário, a precificação é um desafio. Apesar da evolução registrada nos métodos para composição real de preços, muitos se acomodaram e seguem adotando práticas antigas quando é preciso definir o valor de um bem imóvel.
Infelizmente, ainda existem no mercado profissionais e terceiros que se pautam no “ouvi dizer” sobre o quanto um vizinho vendeu sua casa, ou sobre quanto se comenta nas ruas em relação ao valor médio do metro quadrado da região, o que é preocupante. Isso porque existe uma gama de variáveis que valorizam ou desvalorizam um imóvel e que, se não forem consideradas corretamente, podem levar a avaliações equivocadas, comprometendo e gerando prejuízos a todos os envolvidos no processo de compra e venda.
A avaliação de imóveis deve se basear em fatos, pois não existe um imóvel igual a outro. Num único prédio, com todos os apartamentos idênticos, sempre há diferença no valor entre eles, pois algumas unidades podem ter tido investimentos diferentes feitos por seus proprietários. E essas alterações precisam ser estimadas, avaliadas, ranqueadas e ter seu valor definido a partir desta análise.
E mais: a estimativa deve ser feita por um corretor de imóveis, perito ou empresa que tenha conhecimento e experiência em avaliação para garantir que o processo seja realizado de maneira precisa e confiável. Outro fato importante é que o proprietário também deve participar do processo e, ao final, cobrar o laudo relacionando os critérios e métodos utilizados.
Neste estudo são considerados a comparação com outras propriedades vendidas recentemente na área do imóvel avaliado; o momento do mercado imobiliário na região; informações específicas sobre a propriedade, como tamanho, localização, condições gerais, entre outros pontos. Só a partir daí será definido o valor real do imóvel. É recomendado, também, que o processo de avaliação use a NBR - 14653, o mais eficaz método comparativo de dados de mercado.
Importante reforçar que a velha máxima, usada pelo mercado no passado de que “todo dia sai um desavisado de casa”, e que ele pode adquirir o seu imóvel acima do preço, sem pesquisar antes, está em desuso por dois fatores: as pessoas estão cada vez mais bem informadas e, em tempos de ESG, a empresa ou profissional que prefere trabalhar na base do “jeitinho brasileiro” está com os dias contados.
Os novos tempos pedem um profissional moderno e assertivo, que conheça as técnicas de avaliação e apresente laudos consistentes para precificação. Somente assim será possível estabelecer uma base sólida de argumentação numa negociação, com um bom resultado para o vendedor e para o comprador.
*Renato Avelar, empresário do segmento de Comércio Imobiliário, Broker Owner da RE/MAX Häuser e membro do Núcleo de Imobiliárias associadas à Ademi-ES
Renato Avelar: "As pessoas estão cada vez mais bem informadas e, em tempos de ESG, a empresa ou profissional que prefere trabalhar na base do 'jeitinho brasileiro' está com os dias contados" Crédito: Arquivo Pessoal

Veja Também

Como o corretor imobiliário pode usar a internet a seu favor

Crédito, o “motor” do mercado imobiliário

O corretor de imóveis é o melhor caminho para uma transação segura

Mercado Imobiliário

Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

Tópicos Relacionados

Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

foto geral do evento
Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
Signos mais resilientes: 5 nativos com força para se reconstruir sempre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados