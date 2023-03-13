Como o corretor imobiliário pode usar a internet a seu favor

O marketing imobiliário digital é o conjunto de estratégias on-line que são aplicadas à promoção de uma empresa do ramo de imóveis para atrair oportunidades Crédito: Shutterstock

*Antônio Alberto Coutinho

A tecnologia mudou nosso modo de viver e continua mudando, rapidamente, a cada dia. Com a mudança trazida por esse novo cenário, o impacto foi sentido em todas as áreas, negócios, relacionamentos e vendas.

As empresas precisaram se adaptar para acompanhar seus consumidores. Atualmente, ignorar a tecnologia e as possibilidades que a internet traz, é um grande erro. Essa situação é visível nas empresas em que o contato com os clientes se dá de maneira direta.

Quando se fala de tecnologias avançadas e empresas, podemos lembrar logo do marketing imobiliário digital. É o conjunto de estratégias on-line que são aplicadas à promoção de uma empresa do ramo de imóveis com o propósito de atrair oportunidades, aumentar o número de clientes e elevar o faturamento.

O marketing imobiliário digital funciona da seguinte forma: muitos dos clientes que usam a internet acreditam que as empresas que produzem mais conteúdo são mais comprometidas, sérias. Isso dá uma credibilidade maior aos clientes, diferente das marcas que não apostam nessa atividade. Situação essa que não deixa de ser uma verdade, tendo em vista que é uma das tendências que os líderes de qualquer segmento acabam seguindo.

Uma das melhores formas de se usar a internet a favor das empresas e que o profissional precisa dar muita atenção é preparar um blog e nele fornecer informações relevantes para o público. Essa é uma forma de mostrar que a sua empresa está ali para ajudar e poder fidelizar clientes.

Assim, você mostrará autoridade no assunto, ajudará o seu cliente e, consequentemente, fará grandes vendas. O blog pode conter conteúdos sobre dúvidas, dicas, erros comuns e tudo o que engloba o universo de compra e locação de imóveis.

Esse espaço pode ser nutrido de assuntos burocráticos do processo imobiliário até dicas de decoração e preparo do ambiente para a disponibilização do imóvel. Dessa forma, você leva a solução para o seu cliente e marca sua empresa.

Além de falar dos cuidados que os profissionais devem ter para vender bem, devemos também falar dos cuidados que os clientes precisam na hora de comprar um imóvel.

No entanto, checar a credibilidade do anúncio é essencial. Não é possível fazer a compra completa on-line, mas é importante que o consumidor fique atento, busque por comentários, avaliações, o quanto a empresa é conhecida.

O presidente eleito do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapicula, ainda salienta que é importante desconfiar de grandes descontos. “Mesmo em situações extremas de crise, um imóvel nunca perdeu mais de 15% do seu valor”, diz.

E o último, porém não menos importante, não pague nada antes de conhecer o vendedor e toda a empresa fisicamente.