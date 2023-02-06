Morar em condomínio é uma construção diária

Cabe ao síndico, enquanto agente pacificador, buscar, por meio do diálogo, mediar os conflitos entre vizinhos Crédito: Shutterstock

*Gedaias Freire da Costa

Mensalmente abordamos nesta coluna, em uma parceria significativa entre A Gazeta e o Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios do Espírito Santo (Sipces), temas específicos sobre a convivência condominial, o que chamamos, carinhosamente, de família condominial

É cristalino que precisamos construir, diariamente, uma política de boa convivência, acatar as regras, respeitar o direito de vizinhança, visando alcançar um único objetivo: morar bem em condomínio.

Compramos um imóvel, realizamos nosso sonho de ter a casa própria, mas não fomos ”educados” a morar em comunidade, com muitas famílias, cada uma achando que é “dona do pedaço”. Esquecem ou não conhecem que neste terreno tem regras e o síndico é o “manda-chuva”.

Ou seja, uma saga ou novela de vários capítulos sem fim. Pois, diverso do folhetim, somos um organismo vivo, que diariamente devemos construir nossas relações humanas, almejando morar bem, sem transtornos e divergências. Um sonho que não é impossível.

Moramos em condomínio. Dependendo do porte deste, nos sentimos os “reis”, somos donos, mandamos e queremos ser servidos a contento. Que tragédia de pensamento individualista, pois somos um no universo de tantos outros moradores. Cada um com uma expectativa, que não precisa ser um cabo de guerra.

A corda não deve ser esticada, mas, harmonizada ao sabor do bem viver, não é difícil, mas precisamos encarar uma realidade: somos responsáveis pela construção de uma sociedade melhor. Não basta criticar os políticos, bem como o país e seu governo. Temos participação ativa, devemos ser políticos em sua essência, dialogar e negociar sempre na construção de uma convivência de paz e harmonia.

Não somos donos da verdade. Não mandamos no síndico, ele não é nosso empregado, mas representante eleito para gerir a manutenção e conservação do patrimônio comum e exigir de todos, com imparcialidade, o cumprimento das regras internas, discutidas e aprovadas por todos. Sob risco de pena de penalidades. Portanto, discutir a validade destas regras é reconhecer nossa culpa ou omissão no cumprimento destas.

Precisamos entender que condomínio é uma família. Com seus acertos e erros, não cabe divórcio. A incompatibilidade de convivência gera a exclusão do condômino antissocial. Não perdemos a propriedade, mas perdemos o direito de morar no condomínio.

Pacificar as relações humanas exige comprometimento e aplicação de técnicas de mediação. Cabe ao síndico, enquanto agente pacificador, buscar, por meio do diálogo, mediar os conflitos entre vizinhos antes que a judicialização seja o caminho. A decisão do juiz pode não agradar a nenhuma das partes e até aumentar o conflito. Conviver não é fácil. Exige de todos uma dose de paciência, respeito e amor ao próximo.

Antes de jogar a pedra, cuidado. Você pode ser a vidraça. Pense e reflita sobre seus atos e ações no condomínio, se afetam, agridem ou somam, criando benefícios ao convívio salutar, sadio, entre você e seus vizinhos. Não somos donos de uma única razão, mas compartilhamos experiências diárias para uma convivência pacífica, onde o que importa é o todo.

Pense nisso. Morar em condomínio implica em reconhecer que temos muitas verdades. A nossa é uma delas. E que as regras aprovadas por todos funcionam apenas como uma régua de convivência, que ultrapassada, gera conflitos, advertências, penalidades. E encaremos os novos desafios: como melhorar o relacionamento coletivo.

*Gedaias Freire da Costa é advogado e presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios do Espírito Santo (Sipces)